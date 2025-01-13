Almanya'da 'Organik Alman' 2024'ün En Kötü Kelimesi Seçildi - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da 'Organik Alman' 2024'ün En Kötü Kelimesi Seçildi

Almanya\'da \'Organik Alman\' 2024\'ün En Kötü Kelimesi Seçildi

Almanya'nın Marburg şehrinde yapılan bir değerlendirmede, 'Organik Alman' (Biodeutsch) kelimesi, 2024'ün en kötü kelimesi olarak belirlendi. Jüri, bu kelimenin sosyal medyada ayrımcılık yapmak amacıyla yaygın olarak kullanıldığını açıkladı.

13.01.2025 13:29  Güncelleme: 13:30
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ALMANYA'da 'Organik Alman' (Biodeutsch) sözcüğü, 2024'ün en kötü kelimesi olarak belirlendi.

Almanya'nın Marburg şehrindeki 'Yılın En Kötü Kelimesi İnisiyatifi'nden yapılan açıklamada, geçen yılın en kötü kelimesi olarak 'Organik Alman' (Biodeutsch) sözcüğünün seçildiği duyuruldu.

Jüri, bu kelimenin özellikle sosyal medyada insanları sözde biyolojik kökenlerine göre sınıflandırmak ve ayrımcılık yapmak amacıyla daha sık kullanılmaya başlandığını belirtti. 'Organik Alman' ifadesinin gerçek Almanlar ile ikinci sınıf Almanlar arasında ayrım yapmak amacıyla kullanıldığını kaydeden jüri, bunun gündelik ırkçılığın örneği olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA

Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

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