Almanya\'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınamıyor

ALMANYA'nın Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde devam eden orman yangınlarına karşı mücadele devam ediyor.

Almanya'nın Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yaklaşık 5 gündür devam eden orman yangınlarının, sıcak hava, şiddetli rüzgarlar ve su teminindeki zorluklar nedeniyle kontrol altına alınamadığı bildirildi. Yangınlara karşı müdahaleler sürerken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra silahlı kuvvetler ve polis helikopterleri de söndürme çalışmalarına destek verdiği kaydedildi.

Yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Saksonya ile Brandenburg eyalet sınırında yer alan ve bir dönem Sovyetlerin eğitim alanı olarak kullanılan Gohrischheide doğal koruma alanında, yangın söndürme çalışmalarının kalan mühimmatın patlama riski nedeniyle zorlukla yürütüldüğü belirtildi.

Yetkililer, yangının yaklaşık 2 bin 100 hektarlık bir alanı etkilediğini tahmin edildiğini açıklarken, uydu görüntüleriyle hasarın boyutunu değerlendirmek için analiz yapıldığı duyuruldu.