Uzun yıllardır efsane olarak anlatılıyordu! 'Kurt adam' sonunda görüntülendi - Son Dakika

Uzun yıllardır efsane olarak anlatılıyordu! 'Kurt adam' sonunda görüntülendi

Uzun yıllardır efsane olarak anlatılıyordu! \'Kurt adam\' sonunda görüntülendi
Son Güncelleme: 25.08.2023 10:17

Almanya'daki Harz Dağları'nda turistler, hasar görmüş eski bir kalenin yanında elinde tahta bir mızrakla dolaşan 40'lı yaşlardaki çıplak adamın fotoğrafını çekti. Alman basını tarafından 'kurt adam' olarak nitelenen bu kişinin 5 yıldır ormanda ve dağlık alanda tek başına yaşadığı düşünülüyor. Adamın saç ve sakallarının uzadığı ve uzun süredir banyo yapmadığı görüldü. İlk defa görüntülenen bu adamın nasıl hayatta kaldığı merak konusu olurken, Almanya'da doğada tek başına yaşayan insanlarla ilgili efsaneler uzun yıllardır halk arasında yaygın.

Almanya'daki Harz Dağları'nda turistler, hasar görmüş eski bir kalenin yanında elinde tahta bir mızrakla dolaşan 40'lı yaşlardaki çıplak adamın fotoğrafını çekti. Alman basını tarafından "kurt adam" olarak nitelenen bu kişinin 5 yıldır ormanda ve dağlık alanda tek başına yaşadığı düşünülüyor.

"GÖZLERİNİ DİKİP BİZE BAKTI"

Bild gazetesi, görüntülerde adamın saç ve sakallarının uzadığını ve uzun süredir banyo yapmıyormuş gibi göründüğünü aktardı. Adamın fotoğrafını çeken dağcılardan Gina Weiss, Bild'e yaptığı açıklamada "Kum mağaralarına yaklaştığımızda kurt adamı gördük. Gözlerini dikip bize baktı ve hiçbir şey demedi. Tarih kitaplarındaki Taş Devri insanları gibi görünüyordu" dedi.

Uzun yıllardır efsane olarak anlatılan 'kurt adam' turistler tarafından böyle görüntülendi

İLK DEFA GÖRÜNTÜLENDİ

Almanya'da dağlık ve ormanlık Blankenburg bölgesinde daha önce de tek başına yaşayan gizemli bir adam olduğuna dair haberler yapılmıştı. Yetkililer son yıllarda kurt postuyla ormanlarda dolaşan bir adam görüldüğüne dair birçok ihbar aldıklarını bildirdi. Bölgede bazı barınaklara ve ateş yakma alanlarına da rastlanmıştı ama "kurt adam" hiç görüntülenmemişti.

EFSANE UZUN YILLARDIR ANLATILIYOR

Bölgedeki itfaiye yetkilisi Alexander Beck, "Bu adam kesinlikle dışarıda nasıl yaşayacağını ve değişen hava şartlarına nasıl uyum sağlayacağını biliyor" diye konuştu. Yaklaşık üçte biri ormanlarla kaplı olan Almanya'da doğada tek başına yaşayan insanlarla ilgili efsaneler uzun yıllardır halk arasında yaygın.

Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uzun yıllardır efsane olarak anlatılıyordu! 'Kurt adam' sonunda görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzun yıllardır efsane olarak anlatılıyordu! 'Kurt adam' sonunda görüntülendi - Son Dakika
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