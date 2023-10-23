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Almanya'da ZDF Televizyon Kanalı ve 5 Okula Bomba İhbarı - Son Dakika

Almanya'da ZDF Televizyon Kanalı ve 5 Okula Bomba İhbarı

Son Güncelleme: 23.10.2023 13:27

Almanya'nın Mainz şehrinde bulunan ZDF televizyon kanalına ve Erfurt, Solingen, Karlsruhe, Regensburg ve Augsburg şehirlerindeki 5 okula bomba ihbarı yapıldı. İhbarlar sonucunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı ve güvenlik önlemleri alındı.

Almanya'da kamu yayıncısı ZDF televizyon kanalına ve farklı şehirlerdeki 5 okula bomba ihbarı yapıldığı, olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Almanya'nın Mainz şehrinde yer alan kamu yayıncısı ZDF televizyon kanalına yönelik yerel saatle 08.20 sıralarında e-mail üzerinden bomba ihbarı yapıldı. Televizyon kanalına ait bina tahliye edilirken, yaklaşık 600 çalışan bir buçuk saat dışarıda bekletildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, bomba imha ekipleri ve köpeklerle binada yapılan güvenlik taraması sonucunda tehlikeli bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

Almanya'da aynı zamanda sabah saatlerinde Erfurt, Solingen, Karlsruhe, Regensburg ve Augsburg şehirlerindeki 5 okula bomba ihbarı yapıldı. Okullar güvenlik gerekçesiyle boşaltılırken, ekipler binalarda arama başlattı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, şuana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Almanya, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da ZDF Televizyon Kanalı ve 5 Okula Bomba İhbarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da ZDF Televizyon Kanalı ve 5 Okula Bomba İhbarı - Son Dakika
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