Almanya’nın Düren kenti yakınlarındaki Hürtgenwald’da çıkan orman yangınında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Almanya’nın Düren kenti yakınlarındaki Hürtgenwald’da çıkan orman yangınında 5 kişi yaralandı

Almanya’nın Düren kenti yakınlarındaki Hürtgenwald’da çıkan orman yangınında 5 kişi yaralandı
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Almanya'nın Düren kenti yakınlarındaki Hürtgenwald'da çıkan büyük orman yangınında 5 kişi yaralandı. Yaklaşık 400 kişilik ekip yangının yayılmasını önlemek için çalışıyor; tahliye edilen Gey sakinlerinin evlerine dönüşüne henüz izin verilmiyor.

Haber: İlhan Baba

(DÜREN)- Almanya'nın Düren kenti yakınlarındaki Hürtgenwald'da çıkan büyük orman yangınında 5 kişi yaralandı. Yaklaşık 400 kişilik ekip yangının yayılmasını önlemek için gece boyunca çalışmalarını sürdürürken, tahliye edilen Gey sakinlerinin evlerine dönüşüne henüz izin verilmiyor.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletindeki Düren kenti yakınlarındaki Hürtgenwald kesiminde çıkan büyük orman yangınında 5 kişi yaralandı. Düren İlçesi Belediye Başkanı Ralf Nolten'in verdiği bilgilere göre, tahliye sırasında yaşlı bir kişi kalp rahatsızlığı geçirdi. İtfaiyecilerin yaralanmaları arasında kesikler ve dolaşım sorunları bulunuyor.

Yangın nedeniyle tahliye edilen Gey sakinlerinin evlerine dönmelerine henüz izin verilmiyor. Bölgenin şu an doğrudan tehdit altında olmadığı belirtilirken, rüzgarın yön değiştirmesi ve şiddetlenmesi yangının yeniden yayılma riskini artırıyor.Tahliye edilenlerin büyük bölümü yakınlarının yanında kalıyor. Bir okul ise ihtiyaç halinde geçici barınma merkezi olarak hazır tutuluyor.

Bölgede itfaiye, polis, Teknik Yardım Kurumu (THW) ile Orman ve Kereste İşletmesi ekiplerinden yaklaşık 400 kişi görev yapıyor. Ekipler, hava ve rüzgar koşullarına göre gece boyunca yangının farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Gece operasyonlarında araçların aydınlatmalarından yararlanılırken, THW ekipleri özel aydınlatma sistemleri kuruyor. Yangının bazı bölgelerde kontrol altına alındığı bildirildi. Helikopterlerin karanlıkta uçuş yapamaması nedeniyle havadan su müdahalesi yalnızca gündüz saatlerinde gerçekleştirilebiliyor.

YANGIN SÖNDÜRMEYE ÇİFTÇİLERDEN DESTEK

Yangınla mücadelede bölgedeki çiftçiler ve ormancıların desteği de büyük önem taşıyor. Çiftçilerin traktör ve tarım makineleriyle yürüttüğü çalışmaların, alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemeye katkı sağladığı belirtiliyor.

Ekiplerin önceliği şu aşamada yangını tamamen söndürmekten çok, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek. Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alınmasında havadan yapılacak su müdahalesinin kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Kaynak: ANKA

Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, Almanya, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya’nın Düren kenti yakınlarındaki Hürtgenwald’da çıkan orman yangınında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya’nın Düren kenti yakınlarındaki Hürtgenwald’da çıkan orman yangınında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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