Almanya\'dan Suriyelilere İltica Başvurularını Dondurma Kararı

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ALMANYA, Suriyelilerin iltica başvurularını işleme koymayacağını duyurdu.

Almanya'da Suriye'deki belirsiz durum nedeniyle işlemde olan Suriyelilerin iltica başvurularının tamamının dondurulduğunu ve bir sonraki duyuruya kadar başvuru alınmayacağını bildirdi. Alınan bu karardan 46 bini ilk başvuru olmak üzere, karar bekleyen 47 bin 270 iltica başvurusunun etkilendiği belirtildi.