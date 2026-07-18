Almanya'dan Yenilenebilir Enerji Vurgusu - Son Dakika
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Almanya'dan Yenilenebilir Enerji Vurgusu

18.07.2026 09:48
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Wadephul, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerle yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması gerektiğini söyledi. Wadephul, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın Avrupa için önemli bir uyarı olduğunu belirterek, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasının artık sadece çevre açısından değil, güvenlik ve ekonomi açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere işaret ederek, yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması gerektiğini bildirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın Avrupa için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını dile getiren Wadephul, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasının güvenlik ve ekonomi açısından önemini vurguladı.

İklim değişikliğiyle mücadele için güçlü gerekçeler bulunduğunu dile getiren Wadephul, son gelişmelerin enerji bağımsızlığının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Öte yandan Wadephul, vatandaşlara yönelik yeni bir akaryakıt indirimi veya benzeri destek paketlerine sıcak bakmadığını, bu tür önlemlerin fiyat artışlarını kalıcı olarak engelleyemeyeceğini ve devletin mali imkanlarını zorlayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Wadephul, Ukrayna ve Körfez bölgesindeki çatışmalar nedeniyle enerji ve diğer ürün fiyatlarının yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, hükümetin her iki bölgede de diplomatik müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamaya öncelik verdiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatlarında son aylarda ciddi artış yaşanırken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Buna karşılık Almanya'da bazı iş dünyası temsilcileri, sanayi sendikaları ve Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU)'nun Orta Ölçekli İşletmeler Birliği, ülkenin iklim nötrlüğü hedefinin beş yıl ertelenmesini talep ediyor. Avrupa Komisyonu da ekonomik baskılar nedeniyle Emisyon Ticaret Sistemi'nde (ETS) bazı düzenlemeleri yumuşatmayı gündemine aldı.

Kaynak: ANKA

Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Almanya, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'dan Yenilenebilir Enerji Vurgusu - Son Dakika

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