Almanya'da eğlence parkı faciası! Onlarca yaralı var - Son Dakika
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Almanya'da eğlence parkı faciası! Onlarca yaralı var

11.08.2022 19:34

Almanya'nın Bavyera eyaleti Günzburg kentindeki eğlence parkında iki hız treninin birbirleriyle çarpıştığı kazada 2'si ağır 34 kişi yaralandı.

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Günzburg kentindeki Legoland eğlence parkında korkunç bir kaza yaşandı. İki hız treninin çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 34 kişi yaralandı.

KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Kazanın ardından çıkan yangına olay yerine sevk edilen 3 helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Almanya'nın Klotten bölgesinde geçtiğimiz hafta 1 kadın hız treninden düşerek hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İHA

Almanya, Bavyera, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da eğlence parkı faciası! Onlarca yaralı var - Son Dakika

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