Almanya'da eğlence parkı faciası! Onlarca yaralı var

Ali Babacan'dan çok konuşulacak erken seçim iddiası! Tarih bile verdi

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Günzburg kentindeki Legoland eğlence parkında korkunç bir kaza yaşandı. İki hız treninin çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 34 kişi yaralandı.

KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Kazanın ardından çıkan yangına olay yerine sevk edilen 3 helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Almanya'nın Klotten bölgesinde geçtiğimiz hafta 1 kadın hız treninden düşerek hayatını kaybetmişti.