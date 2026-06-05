Almanya'nın BM Geçici Üyelik Yenilgisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'nın BM Geçici Üyelik Yenilgisi

05.06.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, BM Güvenlik Konseyi'nde yeterli oy alamadı; dış politika eleştiriliyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya, BM Güvenlik Konseyi'nin 2027-2028 dönemi geçici üyelik seçimlerinde yeterli oyu alamadı. Uzmanlar ve muhalefet, son yıllarda izlenen dış politika nedeniyle Berlin'in özellikle İslam dünyası ve Küresel Güney ülkeleri nezdinde yaşadığı itibar kaybının sonuca yansıdığını savundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2 yıllık 5 yeni geçici üyeliği için BM Genel Kurulu'nda kapalı oylama usulü seçim yapıldı. Batı Avrupa ve Diğer grup kategorisindeki iki geçici üyeliği Avusturya, Almanya ve Portekiz arasından 134 oy alan Portekiz ile 131 oy alan Avusturya kazandı. Almanya ise 105'da kaldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yenilgiyi "geç başvuru yapılmasına" bağladı. Muhalefet, medya ve uzmanlardan ise durumu eleştirdi. Özellikle İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına koşulsuz destek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasına sessiz kalınması ve İran'a yönelik saldırıların onaylanması Almanya'nın neden seçilemediğine ilişkin gerekçeler arasında öne çıktı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan dış politika uzmanları,  Almanya'nın özellikle İslam dünyası ve Küresel Güney ülkeleri nezdinde yaşadığı itibar kaybının oylama sonuçlarına yansıdığını ifade etti. Uzmanlara göre, son yıllarda insan hakları, uluslararası hukuk ve çok taraflı diplomasi konularında çifte standart uyguladığı yönündeki eleştiriler, Berlin'in uluslararası destek bulmasını zorlaştırdı.

Yeşiller Partisi ve Sol Parti'den siyasetçiler de hükümetin dış politika çizgisini eleştirdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu da yaptığı değerlendirmede, Almanya'nın onlarca yıldır savunduğu çok taraflılık anlayışının artık sorgulanması gerektiğini belirterek, dış politikada kapsamlı bir muhasebe yapılması çağrısında bulundu.

Alman basınında da sonuçlar geniş yer buldu. Spiegel dergisinin New York muhabiri Christoph Schult, yenilgiyi "Kibir ve prensipsizliğin faturası" sözleriyle değerlendirdi.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'nın BM Geçici Üyelik Yenilgisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:11:02. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'nın BM Geçici Üyelik Yenilgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.