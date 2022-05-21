Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaşanan hortum felaketinde 43 kişi yaralandı

Almanya, son yılların en büyük doğa afetlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Ülkenin batısında etkili olan hortum, çatılarını yerinden sökerken, binalara da ciddi hasar verdi.

EŞYALAR HAVALARA UÇTU

Eyalet polisi hortum nedeniyle 10'u ağır olmak üzere 43 kişinin yaralandığı açıklandı. Polis ayrıca bölge sakinlerine evlerinde kalma çağrısında bulundu. Elde edilen görüntülerde hortum nedeniyle eşyaların uçtuğu görülürken yetkililer, hortum nedeniyle Kuzey Ren- Vestfalya eyaletine bağlı Paderborn şehri ve Lippstadt şehrinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

BİR KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Paderborn kentinde çatıları söken hortum, kent merkezinde ilerleyerek binalara büyük hasar verdi. Yetkililer 10 kişinin yaralarının ciddi olduğunu, bir kadının da hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Paderborn'un 180 kilometre güneyindeki Wittgert'te de 38 yaşındaki bir adam Cuma günü fırtına nedeniyle hayatını yitirmişti. Adamın sığındığı bodrumda elektrik akımına kapılarak öldüğü açıklandı.

"KİLOMETRELERCE İLERİYE FIRLATTI"

Paderborn polisinin yaptığı açıklamada "Metal plakaları, yalıtım malzemeleri ve diğer materyalleri söken hortum, bunları kilometrelerce öteye fırlattı" ifadeleri yer aldı.