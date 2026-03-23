Almanya\'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı

23.03.2026 22:12
Almanya'nın Rosenheim kentinde, SPD adayı Abuzer Erdoğan oyların yüzde 53,4'ünü alarak belediye başkanı oldu. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden göç eden bir ailenin oğlu olan Erdoğan'ın muhafazakarların kalesi olarak bilinen şehirdeki zaferi, SPD için moral kaynağı olarak değerlendirildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan bölgesel seçimlerde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.

MUHAFAZAKARLARIN KALESİ TÜRK ADAY İLE SOSYAL DEMOKRATLARA GEÇTİ

65 bin nüfuslu ve genellikle Hristiyan Birlik Partisi'nin (CDU/CSU) kalesi olarak bilinen Rosenheim kentinde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Abuzer Erdoğan oyların yüzde 53,4'ünü alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Eyaletin en büyük iki kenti Münih ve Nürnberg'de SPD'nin oy kaybı yaşadığı bir dönemde Rosenheim'daki zafer, partiye moral kaynağı oldu.

AİLESİ ELBİSTAN'DAN GÖÇ ETTİ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden göç eden bir ailenin Rosenheim doğumlu oğlu olan 31 yaşındaki Erdoğan, hukuk eğitimi aldı. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde (LMU) ekonomi hukuku alanında uzmanlaşan Erdoğan, bir bankanın hukuk biriminde görev yapıyordu.

Böylece Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli siyasetçilerin yerel yönetimlerdeki etkisi bir kez daha arttı.

Kaynak: ANKA

Politika, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
