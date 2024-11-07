Almanya'nın Yeni Maliye Bakanı Kukies - Son Dakika
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Almanya'nın Yeni Maliye Bakanı Kukies

Almanya\'nın Yeni Maliye Bakanı Kukies

Jörg Kukies, Olaf Scholz'un ekonomi danışmanı olarak Almanya'nın yeni maliye bakanı oldu.

07.11.2024 13:59
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ALMANYA'nın yeni Maliye Bakanı, Scholz'un ekonomi danışmanı Jörg Kukies oldu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ekonomi danışmanı Jörg Kukies, Şansölye'nin daha önce bu görevi yürüten Christian Lindner'i görevden almasından sonra Almanya'nın yeni maliye bakanı oldu.

Kukies, Scholz'un maliye bakanı olduğu dönemde maliye bakanlığında devlet sekreteri olarak göreve getirildiği 2018 yılından bu yana Scholz çalışıyor.

Kaynak: DHA

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