Almanya UNIFIL Askerlerini Çekiyor

Haber: İlhan Baba

Almanya hükümeti, Lübnan açıklarında yürütülen Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan Alman Silahlı Kuvvetler (Bundeswehr) askerlerinin görev süresini son kez uzattı. Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara göre görev, Haziran 2027'de tamamen sona erecek.

Karar, daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin görevini genel olarak sonlandırılması yönündeki tutumunun ardından geldi. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, askerlerin geri çekilme süreci 2026'nın ikinci yarısında başlayacak ve 2027 başında tamamlanacak. Bölgede görev yapan fırkateynin ise yaz aylarında ayrılması planlanıyor.

Halihazırda görevde bulunan yaklaşık 200 deniz personeli ile karada görev yapan 30 asker, 2026 sonuna kadar kademeli olarak çekilecek. Mevcut 300 askerlik üst sınır yıl sonuna kadar korunacak, ardından bu sayı 80'e düşürülecek. Kararın yürürlüğe girmesi için Alman Federal Meclisi'nin onayı bekleniyor.

Lübnan açıklarında 2006 yılından bu yana deniz unsurlarıyla görev yapan Alman ordusu için bu görev, en uzun süreli operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti. Görevin temel amacı, Lübnan açıklarında deniz yollarını denetlemek, silah kaçakçılığını önlemek ve Lübnan ordusuna eğitim desteği sağlamaktı.

1978 yılında başlatılan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında halen yaklaşık 10 bin asker görev yapıyor. Misyonun sona ermesiyle birlikte güvenlik sorumluluğunun Lübnan ordusuna devredilmesi planlanıyor.