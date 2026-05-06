Almanya UNIFIL Askerlerini Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya UNIFIL Askerlerini Çekiyor

06.05.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Lübnan'daki UNIFIL askerlerini 2027'de tamamen çekme kararı aldı. Süreç 2026'da başlayacak.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan açıklarında görev yapan askerlerini bu yıl başlayacak kademeli süreçle çekme kararı aldı. Görev, 2027'de tamamen sona erecek.

Almanya hükümeti, Lübnan açıklarında yürütülen Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan Alman Silahlı Kuvvetler (Bundeswehr) askerlerinin görev süresini son kez uzattı. Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara göre görev, Haziran 2027'de tamamen sona erecek.

Karar, daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin görevini genel olarak sonlandırılması yönündeki tutumunun ardından geldi. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, askerlerin geri çekilme süreci 2026'nın ikinci yarısında başlayacak ve 2027 başında tamamlanacak. Bölgede görev yapan fırkateynin ise yaz aylarında ayrılması planlanıyor.

Halihazırda görevde bulunan yaklaşık 200 deniz personeli ile karada görev yapan 30 asker, 2026 sonuna kadar kademeli olarak çekilecek. Mevcut 300 askerlik üst sınır yıl sonuna kadar korunacak, ardından bu sayı 80'e düşürülecek. Kararın yürürlüğe girmesi için Alman Federal Meclisi'nin onayı bekleniyor.

Lübnan açıklarında 2006 yılından bu yana deniz unsurlarıyla görev yapan Alman ordusu için bu görev, en uzun süreli operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti. Görevin temel amacı, Lübnan açıklarında deniz yollarını denetlemek, silah kaçakçılığını önlemek ve Lübnan ordusuna eğitim desteği sağlamaktı.

1978 yılında başlatılan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında halen yaklaşık 10 bin asker görev yapıyor. Misyonun sona ermesiyle birlikte güvenlik sorumluluğunun Lübnan ordusuna devredilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya UNIFIL Askerlerini Çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
MHP’li Feti Yıldız’dan ’mutlak butlan’ açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış
Tahir Kıran’dan Fenerbahçe’deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor

19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 19:18:44. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya UNIFIL Askerlerini Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.