24 yaşındaki kız, 85 yaşındaki adamla evlendi! Şimdi tek amacı var; anne olmak - Son Dakika
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24 yaşındaki kız, 85 yaşındaki adamla evlendi! Şimdi tek amacı var; anne olmak

02.02.2023 16:36

Amerika'nın Güney Doğu eyaleti Mississippi'de yaşayan 24 yaşındaki Miracle Pogue büyük babasından daha yaşlı olan 84 yaşındaki Charles Pogue ile dünya evine girdi.

Amerika'nın Güney Doğu eyaleti Mississippi'de yaşayan 24 yaşındakiMiracle Pogue büyük babasından daha yaşlı olan 84 yaşındaki Charles Pogue ile dünya evine girdi.

2019 yılında tanışan çiftin arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüştü.

Miracle, 85yaşında olan kocasının hiç çocuğu olmadığını ilk amaçlarının çocuk sahibi olup kocasının nesliinin sürmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Miracle, 45 yaşındaki annesi Tamika Phillips, ve 72 yaşındaki büyük babası Joe Brown'un Charles ile olan evliliklerine destek verdiğini söyledi.

kocasının 55 veya 100 yaşında olmasının önemi olamadığını söyleyen Miracle, kocasını olduğunu gibi sevdiğini aralarındaki yaş farkının hiç öemli olmadığını söyleyerl Charles ile parası için değil kendisine aşık olduğunu için evlendiğini söyledi.

İnternet üzerinden kocası ile yaş farkında dolayı insanların haklarında kaba yorumlar yaptığını belirten çift, bir birlerini sevdikleri ve mutlu oldukları sürece insanların ne düşündüklerini umursamadıklarını söyledi.

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