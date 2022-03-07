Amerikalı aktör Sean Penn, Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim - Son Dakika
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Amerikalı aktör Sean Penn, Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim

07.03.2022 13:28

Hollywood'un en ünlü yüzlerinden Sean Penn katıldığı programda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı.

61 yaşındaki Amerikalı aktör Sean Penn, iki hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmiş ve Rusya'nın askeri harekat kararı almasından bir gün önce Zelenski'yle görüşmüştü.

''HEM ONUN İÇİN HEM DE UKRAYNA İÇİN ÇOK KORKTUM''

Amerikalı haber sunucusu Anderson Cooper'ın programına 4 Mart'ta katılan Penn, Zelenski'nin büyük bir cesaret sergilediğini söyledi. Zelenski'nin ülkesini bir araya getirme biçiminden çok etkilendiğini dile getiren Penn şu ifadeleri kullandı: "Zelenski'nin bunun için doğduğunun farkında olup olmadığını bilmiyorum ama modern dünyada cesaret, haysiyet ve sevgi açısından yeni olan bir şeyin huzurunda olduğum açıktı.'' Penn, ayrıca şunları ekledi: ''Bu olağanüstü bir an. Ondan çok etkilendim ve hem Ukrayna hem de onun için çok korktum.''

RUSLARDAN DESTEK İSTEDİ

"Ukraynalıların hayatları için savaştığını" belirten aktör, işgale karşı çıkan Ruslardan da destek istedi. Bu savaşın ABD'yi de etkileyeceğini düşünen Penn şunları söyledi: ''Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Zelenski'yi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yatırmamız gerektiğini biliyorum, yoksa Amerika'nın eskiden nasıl olduğunu hatırlamayacağız.''

Yardıma muhtaç kişilere destek olmak amacıyla kurduğu vakfı CORE'la birlikte Kiev'e gittiğinde Penn temizlik malzemesi sağladıklarını, nakit para yardımı yaptıklarını ve ihtiyaç duyanlara su verdiklerini belirtti. Farklı çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini ifade eden Penn şunları dile getirdi: ''Hali vakti yerinde birçok kişi işlerini ve banka hesaplarını geride bıraktı ve bu onların yeni gerçekliği.''

''ACIMASIZ BİR HATA''

Penn ayrıca yaptıkları kampanya için desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. Rusya'nın işgalinin ardından Twitter'da yaptığı paylaşımla aktör bu hamleyi kınamış ve "acımasız bir hata" diye nitelemişti. Penn halihazırda Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi konu alacak bir belgesel üzerinde çalışıyor.

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Son Dakika Dünya Amerikalı aktör Sean Penn, Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim - Son Dakika


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