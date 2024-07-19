Amerikalı Gazeteci Rusya'da Casusluk Suçlamasıyla Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Dünya

Amerikalı Gazeteci Rusya'da Casusluk Suçlamasıyla Hapis Cezasına Çarptırıldı

Amerikalı Gazeteci Rusya\'da Casusluk Suçlamasıyla Hapis Cezasına Çarptırıldı

Amerikalı gazeteci Evan Gershkovich, Rusya'da casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gershkovich, Wall Street Journal için yaptığı bir haber sırasında tutuklanmıştı. Rusya, mahkemenin ulusal güvenlik meseleleri nedeniyle kapalı olarak yürütüldüğünü belirtirken, Wall Street Journal ve Amerikan hükümeti davanın siyasi güdümlü olduğunu savunuyor. Rusya'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının, Batılı hükümetleri kendi ülkelerinde hapsedilen Rusları serbest bırakmaya zorlamak için koz olarak kullanıldığı yorumları yapılıyor. ABD Başkanlık adayları Joe Biden ve Donald Trump da Gershkovich'in serbest bırakılmasını sağlamaya öncelik verdiklerini belirtti.

19.07.2024 16:51
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(ANKARA) - Amerikalı gazeteci Evan Gershkovich, Rusya'da casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gershkovich, geçen yıl mart ayında Wall Street Journal için yaptığı bir haber sırasında Yekaterinburg şehrinde tutuklanmıştı.

Kremlin, muhabirin bir tank fabrikası hakkında bilgi toplayarak CIA için casusluk yaparken "suçüstü" yakalandığını iddia ediyor. Duruşmalar kapalı bir şekilde yapıldığından iddia ile ilgili delillerin kamuoyu tarafından incelenmesi mümkün olmadı. Rusya, mahkemenin "ulusal güvenlik" meseleleri nedeniyle kapalı olarak yürütüldüğünü söylüyor.

Wall Street Journal ve Amerikan hükümeti davanın siyasi güdümlü olduğunu söyleyerek eleştiriyor. Gershkovich ve Rusya'da tutuklu bulunan diğer Amerikan vatandaşlarının, Batılı hükümetleri, kendi ülkelerinde hapsedilen Rusları serbest bırakmaya zorlamak için koz olarak kullanıldığını yorumları yapılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Berlin'de suikast suçlamalarıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Vadim Krasikov'un serbest bırakılmasını istediğini açıkça söylemişti.

ABD 2024 Başkanlık adayları Joe Biden ve Donald Trump da seçim kampanyalarında Gershkovich'in serbest bırakılmasını sağlamaya öncelik verdiklerini söyledi. Biden yönetimi, bu konuda bir anlaşmaya varmak için Moskova ile bir yıldan fazla süredir teması sürdürdüğünü belirtti. Biden'ın rakibi Trump, Rusya ile temaslarda ilerleme kaydedilmemesini eleştirerek, seçilirse Gershkovich'in "neredeyse hemen" serbest bırakılmasını sağlayacağına söz verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Amerikalı Gazeteci Rusya'da Casusluk Suçlamasıyla Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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