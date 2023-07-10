Amerikalı Hemşire Köpekbalığı Saldırısından Kurtuldu - Son Dakika
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Amerikalı Hemşire Köpekbalığı Saldırısından Kurtuldu

Amerikalı Hemşire Köpekbalığı Saldırısından Kurtuldu

10.07.2023 14:33

Amerikalı hemşire tatil sırasında köpekbalığı saldırısına maruz kalarak sağ bacağını neredeyse kaybetti. Olaya dair çarpıcı görüntüler, Meksika asıllı Delia'nın bacağı sarılı bir durumda bir botla taşındığını gösteriyor. Delia, ona saldıran devasa yaratığı asla görmediğini de ekledi. Neyse ki, bacağını tamamen kullanabiliyor.

Amerikalı hemşire tatil sırasında yüzme esnasında köpekbalığı saldırısına maruz kalarak sağ bacağını neredeyse kaybetti.

Amerikalı Hemşire Köpekbalığı Saldırısından Kurtuldu

42 yaşındaki ABD'li Delia Yriarte, köpekbalığı saldırısının yaşandığı 4 Temmuz günü Galapagos Adaları, Mosquera'nın çevresinde yüzerken vücudunun uyuştuğunu ve etrafındaki denizin kanıyla kırmızıya boyandığını fark etti.

Olaya dair çarpıcı görüntüler, Meksika asıllı Delia'nın bacağı sarılı bir durumda bir botla taşındığını gösteriyor. "Sanki bir darbe almış gibi hissettim, bu yüzden başta ne olduğunu anlamadım," dedi yerel medyaya.

"Arkama döndüğümde, çok fazla kan olduğunu fark ettim. Plaja geldiğimizde, zaten kendimi çok tükenmiş hissettim. Yaranın ne tür olduğunu biliyordum, derin olduğunu gördüm ve çok fazla kan kaybettiğimi biliyordum." Delia, ona saldıran devasa yaratığı asla görmediğini de ekledi. Neyse ki, ve başlangıçta doktorların korktuğu gibi, bacağını tamamen kullanabiliyor.

Amerikalı Hemşire Köpekbalığı Saldırısından Kurtuldu

Santa Cruz Adası'ndaki Hospital República del Ecuador'da görevli doktor Renato Pacheco, "Durumu stabil, bilinci açık, sağ bacağı üzerinde bir ameliyat geçirdi. Bacakını kaybetmedi," dedi. Pacheco, Delia'nın bu korkunç deneyim süresince ne bilincini ne de bacağının hareket kabiliyetini kaybetmediğini belirtti.

Ekvador Donanması, Santa Cruz Adası'ndan San Cristóbal Adası'na transfer edildiğini ve ardından bir askeri uçakla ana karaya, Guayaquil şehrine götürüldüğünü açıkladı.

Görüntüler, Delia'nın, bacak kurtarıcı ameliyatın ardından bir doktorun yardımıyla sağ bacağını çalıştırdığını gösteriyor. Galapagos Adaları, Ekvador kıyılarından yaklaşık 600 mil uzaklıkta yer alıyor.

2018 yılında İngiliz iş adamı Andrew Newman, takımadanın Santa Fe Adası'ndan biraz uzakta 3.5 metre uzunluğunda bir köpekbalığı tarafından saldırıya uğradı. Newman, hayatta kalmayı, köpekbalığının kafasına GoPro kamerasıyla vurarak ve çenesinden kurtulmayı başardı.

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