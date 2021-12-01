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Amerikalı yazar Alice Sebold, kendisine tecavüz suçundan aklanan adamdan özür diledi - Son Dakika
BBC

Amerikalı yazar Alice Sebold, kendisine tecavüz suçundan aklanan adamdan özür diledi

01.12.2021 08:59
Amerikalı yazar Alice Sebold, kendisine tecavüz suçundan aklanan adamdan özür diledi

Amerikalı yazar Alice Sebold, kendisine tecavüz ettiği suçlamasıyla hatalı şekilde hüküm giyen mahkumdan özür diledi.

Amerikalı yazar Alice Sebold, kendisine tecavüz ettiği suçlamasıyla hatalı şekilde hüküm giyen mahkumdan özür diledi.

1981 yılında yaşanan olay sonrası hüküm giyen Anthony Broadwater isimli siyah Amerikalı 16 yıl cezaevinde kaldı.

Yazar Sebold tecavüz olayına, Lucky isimli anı kitabında yer vermişti.

New York'taki Syracuse Üniversitesi'nde öğrenci olduğu sırada sokakta saldırıya uğrayan Sebold, aylar sonra yolda gördüğü bir siyah Amerikalıyı tecavüzcüsü sandı ve polise haber verdi.

O sırada olay yerinde olan Broadwater, bir polis memuru tarafından gözaltına alındı.

Karakola çağrılan Sebold, her ne kadar başka bir adamı teşhis etmiş olsa da Anthony Broadwater mahkemeye çıkarıldı ve mikroskobik saç analizi sonucu hüküm giydi.

1998 yılında 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Broadwater, geçen Kasım ayına kadar cinsel saldırı suçluları listesinde tutuldu.

Broadwater, davadaki delillerin yetersiz ve güvenilir olmadığını gösteren inceleme sonrası 22 Kasım tarihinde resmî olarak aklandı.

Bu gelişme sonrası Alice Sebold bir özür açıklaması yayımladı.

Açıklamada, "En çok da yaşayabileceğin hayatın senden çalınmış olduğu gerçeği için üzgünüm. Biliyorum ki hiçbir özür başına gelenleri değiştirmez ve değiştirmeyecek." ifadeleri yer aldı.

Tecavüzün anlatıldığı kitap 1 milyon kopya sattı

Sebold aynı açıklamada, "halen bu yaşananların nasıl olabildiğini kavramaya çalıştığını da" söyledi.

Amerikalı yazar, tecavüzcüsünün hiçbir zaman bulunmayacak olması ve belki de başka kadınlara tecavüz etmiş olabileceği gerçeği ile de boğuştuğunu kaydetti.

Avukatları aracılığı ile yanıt veren Broadwater, Sebold'un özrünün kendisini rahatlattığını söyledi.

Sebold'un tecavüz olayına yer verdiği anı kitabı Lucky, 1 milyon kopya satmış ve Variety dergisine göre yazarın kariyerini başlatmıştı.

Sonrasında kaleme aldığı The Lovely Bones klitabı, yönetmen Peter Jackson tarafından filme çevrildi ve Oscar'a aday oldu.

Amerikalı yazar Alice Sebold, kendisine tecavüz suçundan aklanan adamdan özür diledi

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amerikalı yazar Alice Sebold, kendisine tecavüz suçundan aklanan adamdan özür diledi - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Amerikalı yazar Alice Sebold, kendisine tecavüz suçundan aklanan adamdan özür diledi - Son Dakika
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