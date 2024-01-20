Amsterdam\'da Seks İşçilerine Destek Amacıyla Genelev Binaları İşgal Edildi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir grup eylemci, yeni yapılacak "erotik merkezi" protesto eden seks işçilerine destek amacıyla Red Light District (Kırmızı Fenerler Mahallesi) bölgesindeki boş genelev binalarını işgal etti.

Amsterdam Belediyesi, Red Light District’teki sorunları azaltmak ve seks işçilerine daha güvenli bir ortam sağlamak için, kent merkezindeki genelevleri şehrin güneyinde kurulacak yeni “erotik merkeze” taşımak istiyor.

Bölgedeki seks işçileri ile esnaf, belediyenin planına karşı çıkıyor.

Amsterdam’da 50-60 kişilik bir eylemci grubu, seks işçilerinin protestosuna destek amacıyla Kırmızı Fenerler Mahallesi’ndeki boş olan genelev binalarını işgal etti.

Belediyenin yeniden yapılandırma planı nedeniyle, bölgedeki birçok genelev binası yaklaşık 2 yıldır boş duruyor.

Birkaç günden bu yana, daha önce seks işçileri tarafından kullanılan vitrinli odalarda yaşayan eylemciler, kentin simgesi haline gelen genelevlerin kapatılmasına karşı olduklarını söylüyor.

Cuma akşamı bir protesto yürüyüşü düzenleyen eylemciler, “Daha fazla seks, daha az Halsema” yazılı pankartla, Belediye Başkanı Femke Halsema’nın yeni "erotik merkez" planını protesto etti.

Eylemciler, yerel kanal AT5’e yaptıkları açıklamada, "Belediye başkanının istediğini yapmasına izin verirsek, Red Light District yakında parası olan insanlar için bir alışveriş merkezi haline gelecek. Bunu kabul etmiyoruz ve bu yüzden yeni erotik merkeze doğru atılan her adımı sabote edeceğiz” dedi.

Bölgedeki seks işçileri ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan eylemciler, yeni yapılacak erotik merkezi, “erotik bir hapishane” olarak değerlendiriyor.

Boş binaları işgal eden topluluk, ilk giriş anında suçüstü yapılamadığı için genelevlerden çıkartılamıyor.

Mal sahibinin şikayet etmesi ve savcılığın karar vermesi durumunda tahliye işlemlerine başlanabilecek.

Red Light District’te çalışan seks işçileri de, yeni planın “güvenli ve yararlı olmadığını” ve kent dışında kurulacak merkezin, kendilerini toplumdan uzaklaştıracağını savunuyor.

Semt sakinleri ve bölge esnafı da fuhuşla değil, turizmle ilgili plan yapılması ve yaşanabilir bir şehir merkezi yaratılması gerektiğini vurgulayarak, genelevlerin kapatılmasını çözüm olarak görmüyor.

Amsterdam Belediyesi’nin kent merkezindeki genelevler gölgesinde kalabalıktan doğan sorunları önlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla, 4 yıl önce yeni bir plan hazırladı.

Plan kapsamında kentin güneyinde yaklaşık 100 seks işçisinin çalışabileceği otel, restoran, kafe ve bar gibi tesislerin de yer aldığı bir "erotik merkez" kurulması öngörülüyor.