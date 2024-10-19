Anayasa Kopyası 9 Milyon Dolara Satıldı - Son Dakika
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Dünya

Anayasa Kopyası 9 Milyon Dolara Satıldı

Anayasa Kopyası 9 Milyon Dolara Satıldı

Dünyada sadece sekiz tane bulunan 237 yıllık ABD Anayasası kopyası 9 milyon dolara satıldı.

19.10.2024 10:10
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DÜNYADA sadece sekiz tane olduğu bilinen 237 yıllık ABD Anayasası kopyası açık artırmada 9 milyon dolara satıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Anayasası kopyası iki yıl önce Kuzey Karolina valisi olan Samuel Johnston'a ait bir çiftlikte bulundu. Kopya, 1787 yılında Anayasa Konvansiyonu sırasında basılan belgelerden biri. ABD hükümetinin kurucu belgesi olan Anayasa'nın bu kopyası, tarihin en önemli siyasi belgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Dünyada sadece sekiz tane olduğu bilinen bu kopyalardan yedisi kamu mülkiyetinde. ABD merkezli Brunk Müzayede evinin organize ettiği açık artırmayla satılan kopya 7 dakikada 9 milyon dolara satıldı.

Kaynak: DHA

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