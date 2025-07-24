Aniden yola çıkan yaya, trafiği birbirine kattı

Azerbaycan'da aniden yola çıkan yaya, 2 aracın kaza yapmasına neden oldu.

YAŞLI ADAM ANİDEN YOLA ATLADI

Azerbaycan'da akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Yaşlı bir adam, ana yolda bir anda yola atladı. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen adam, yolun karşısına geçmeye çalıştı.

ARAÇLAR KAZA YAPTI, KENDİSİ SON ANDA KURTULDU

Bir sürücü, yaşlı adamı görünce çarpmamak için aniden frene bastı. Arkadan gelen başka bir araç da direksiyonu aniden kırınca yan yattı. Yaşlı adam iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.