Yunan ordusunun en kıdemli isminden Türkiye çıkışı: Savaşa doğru gidiliyor - Son Dakika
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Yunan ordusunun en kıdemli isminden Türkiye çıkışı: Savaşa doğru gidiliyor

06.11.2022 08:58

Eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı Evangelos Apostolakis, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğini vurgulayan Apostolakis, "Savaşa doğru gidiliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye ile Yunanistan arasında son aylarda devam eden gerilim devam ediyor. İki ülke de 2023'te sandığa gitmeden önce taraflar arasında tansiyon hızla yükselirken Yunanistan'ın önde gelen isimlerinden biri dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"HERKES SAVAŞ RİSKİNİN FARKINDA OLMALI"

Eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı Evangelos Apostolakis, katıldığı bir etkinlikte konuştu. İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğini ve bu gerilimin savaşı tetikleyebileceğini söyleyen Apostolakis, "Yunan halkı tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermiştir. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalı" yorumunu yaptı.

Yunan ordusunun en kıdemli ismi Apostolakis: Savaşa doğru gidiliyor
Evangelos Apostolakis.

"KITA SAHANLIĞINI 12 MİLE ÇIKARMAK HARİKA BİR YANIT OLUR"

Yunan adalarının kıta sahanlığının artırmanın önemli bir taktik olacağını söyleyen Apostolakis, "Yunanistan başka bir ülkenin meclisi karar aldı diye egemenliğini değiştirecek değil. Girit'teki kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak harika bir yasal cevap olur" ifadesini kullandı. Apostolakis, Türkiye ile görüşmelerde 12 mil konusunun sürekli masada olması gerektiğinin de altını çizdi.

ANKARA'YA DA SESLENDİ

Sözcü'de yer alan habere göre Yunan yetkili Ankara'ya da seslenerek, "Ankara'dakiler, Atina'da hiçbir hükümetin, hiçbir partinin ve kimsenin uluslararası yasalarla sağlanmış egemenlik haklarından vazgeçmeye niyeti olmadığını bilmeli" dedi.

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Yunanistan, Türkiye, Atina, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan ordusunun en kıdemli isminden Türkiye çıkışı: Savaşa doğru gidiliyor - Son Dakika


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