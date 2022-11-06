Yunan ordusunun en kıdemli isminden Türkiye çıkışı: Savaşa doğru gidiliyor

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Türkiye ile Yunanistan arasında son aylarda devam eden gerilim devam ediyor. İki ülke de 2023'te sandığa gitmeden önce taraflar arasında tansiyon hızla yükselirken Yunanistan'ın önde gelen isimlerinden biri dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"HERKES SAVAŞ RİSKİNİN FARKINDA OLMALI"

Eski Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı Evangelos Apostolakis, katıldığı bir etkinlikte konuştu. İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğini ve bu gerilimin savaşı tetikleyebileceğini söyleyen Apostolakis, "Yunan halkı tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermiştir. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalı" yorumunu yaptı.

Evangelos Apostolakis.

"KITA SAHANLIĞINI 12 MİLE ÇIKARMAK HARİKA BİR YANIT OLUR"

Yunan adalarının kıta sahanlığının artırmanın önemli bir taktik olacağını söyleyen Apostolakis, "Yunanistan başka bir ülkenin meclisi karar aldı diye egemenliğini değiştirecek değil. Girit'teki kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak harika bir yasal cevap olur" ifadesini kullandı. Apostolakis, Türkiye ile görüşmelerde 12 mil konusunun sürekli masada olması gerektiğinin de altını çizdi.

ANKARA'YA DA SESLENDİ

Sözcü'de yer alan habere göre Yunan yetkili Ankara'ya da seslenerek, "Ankara'dakiler, Atina'da hiçbir hükümetin, hiçbir partinin ve kimsenin uluslararası yasalarla sağlanmış egemenlik haklarından vazgeçmeye niyeti olmadığını bilmeli" dedi.