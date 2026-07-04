Ankara'da NATO Zirvesi: Asya-Pasifik Ortakları da Katılacak - Son Dakika
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Ankara'da NATO Zirvesi: Asya-Pasifik Ortakları da Katılacak

04.07.2026 13:55
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7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne Asya-Pasifik ortakları katılacak.

Haber: Narin Diri

(ANKARA) - Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi, ittifakın Asya-Pasifik ortaklarını da bir araya getirecek. Zirveye, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung katılacak. Japonya ise Dışişleri ve Savunma Bakanları ile temsil edilecek. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da NATO'nun Hint-Pasifik ortakları (IP4) kapsamında zirvede yer alması bekleniyor.

Ankara'da gelecek hafta düzenlenecek NATO Zirvesi, yalnızca ittifakın 32 üyesini değil, Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklarını da bir araya getirecek. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un katılımı kesinleşirken; Japonya, Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ile temsil edilecek. Yeni Zelanda Savunma Bakanı Chris Penk de NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelecek. Avustralya'nın da zirvede temsil edilmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Chris Penk de bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin kurallara dayalı uluslararası sisteme bağlı olduğunu belirterek, NATO Zirvesi ve Savunma Sanayii Forumu'na katılımın "benzer düşünen ülkelerle aynı masada yer alma" imkanı sunduğunu söyledi. Penk, Yeni Zelanda'nın Avustralya, Güney Kore ve Japonya ile birlikte Hint-Pasifik Dörtlüsü'nün bir üyesi olarak zirveye katılacağını, NATO muhataplarıyla bir araya geleceğini ve foruma Yeni Zelandalı savunma şirketlerinin temsilcileriyle katılacağını bildirdi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, Lee'nin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin daveti üzerine Ankara'ya geleceğini ve zirve kapsamında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu'nda konuşma yapacağını açıkladı. Lee'nin ayrıca Rutte ile ikili görüşme gerçekleştirmesi ve NATO'nun Asya-Pasifik ortakları Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda liderleriyle ortak toplantıya katılması bekleniyor.

Japon hükümeti ise parlamentodaki program yoğunluğu nedeniyle Başbakan Takaichi'nin Ankara'ya gitmeyeceğini, yerine Dışişleri Bakanı Motegi ile Savunma Bakanı Koizumi'nin NATO etkinliklerine katılacağını duyurdu. Koizumi'nin Türkiye ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ikili görüşme yapması ve çeşitli ülkelerden savunma sanayii temsilcileriyle temaslarda bulunması planlanıyor.

Avustralya hükümetinin de zirvede bakan düzeyinde temsil edilmesi öngörülürken, henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

NATO'NUN ASYA-PASİFİK AÇILIMI

Ankara Zirvesi, NATO'nun son yıllarda giderek güçlendirdiği Asya-Pasifik ortaklığı açısından da önem taşıyor. Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan "Indo-Pacific Four (IP4)" grubu ilk kez 2022 Madrid Zirvesi'nde NATO liderler toplantısına davet edilmişti. Ankara'daki zirvede de bu ülkelerin ittifakla koordinasyonunu sürdürmesi bekleniyor.

Japon Savunma Bakanı Koizumi dün yaptığı açıklamada, NATO yetkilileriyle yapılacak görüşmelerde Ukrayna ve İran'daki gelişmelerin yanı sıra Çin'e yönelik güvenlik politikalarının ele alınacağını belirterek, "Avro-Atlantik güvenliği ile Hint-Pasifik güvenliği birbirinden ayrı düşünülemez" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Ankara'da NATO Zirvesi: Asya-Pasifik Ortakları da Katılacak - Son Dakika

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