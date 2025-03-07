Antalya ve Nürnberg Kardeş Şehir İlişkisi: Böcek ve König Kybele Ödülü'nü Alacak - Son Dakika
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Dünya

Antalya ve Nürnberg Kardeş Şehir İlişkisi: Böcek ve König Kybele Ödülü'nü Alacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Nürnberg ziyaretinde Türk-Alman Dostluk Federasyonu tarafından verilen Kybele Ödülü'ne layık görülüyor. Ziyaret kapsamında önemli etkinliklere katılacak olan heyet, 14 Mart'ta Antalya'ya dönecek.

07.03.2025 18:37  Güncelleme: 01:18
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Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König'in davetlisi olarak 9 kişilik bir heyetle Nürnberg'e gidiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, 13 Mart'ta Nürnberg Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi toplantı salonunda Türk-Alman Dostluk Federasyonu (DTU) tarafından verilen prestijli Kybele Ödülü'ne layık görülecek.

Nürnberg'e 11 mart Salı günü ulaşacak heyeti, Nürnberg Büyükşehir Belediyesi Uluslararası İlişkiler Dairesinden Antalya ve Cordoba Koordinatörü Luis Parada ile Nürnberg-Antalya Kardeş Şehri Derneği (in-San) Başkanı Rıza Özlek karşılayacak.

Ziyaret kapsamında heyet, 12 Mart'ta açılacak Boş Zaman Bahçecilik ve Turizm Fuarı'na katılacak, SPD Meclis Grup Toplantısı'nda yer alacak ve ardından Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci ile bir araya gelecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, 13 Mart'ta Nürnberg Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi toplantı salonunda Türk-Alman Dostluk Federasyonu (DTU) tarafından verilen prestijli Kybele Ödülü'ne layık görülecek.

Daha önce Almanya eski Cumhurbaşkanı Johannes Rau, Münih Belediye Başkanı Christian Ude, eski Almanya İçişleri Bakanı Otto Schily, yazar Orhan Pamuk, piyanist Fazıl Say, gazeteci Uğur Dündar ve Bavyera Başbakanı Markus Söder gibi isimlere verilen ödül, bu yıl iki şehir arasındaki kardeş şehir ilişkilerini güçlendiren çalışmaları dolayısıyla Böcek ve König'e takdim edilecek.

Nürnber'e gidecek heyette, Muhittin Böcek (Antalya Büyük Şehir Belediye Başkanı), Osman Tarık Özçelik (Alanya Belediye Başkanı), Cansel Tuncer (Genel sekreter), Osman Ayık (Danışman), Serkan Temuçin (Genel Sekreter Yardımcısı), Mustafa Gürbüz ( Genel sekreter Yardımcısı), Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı ( Antalya Büyük Şehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire  Başkanı), Yasin Yelllice (Daire Başkanı), Meltem Uyar Asi (Antalya Büyük Şehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nürnberg Koordinatörü), Serdar Yavuz(fotografçı), Deniz Yavuz (Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sanat Yönetmeni) yer alacak.

Aynı gün akşamı Antalya heyeti, Nürnberg'de düzenlenen Türkiye-Almanya Film Festivali'ne onur konuğu olarak katılacak. Heyet, 14 Mart'ta Antalya'ya dönecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Antalya ve Nürnberg Kardeş Şehir İlişkisi: Böcek ve König Kybele Ödülü'nü Alacak - Son Dakika

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