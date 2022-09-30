Antarktika'da, bilimsel araştırma istasyonlarında çalışan kadınlara cinsel taciz! Bakanlık soruşturma başlattı - Son Dakika
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Antarktika'da, bilimsel araştırma istasyonlarında çalışan kadınlara cinsel taciz! Bakanlık soruşturma başlattı

30.09.2022 13:58
Antarktika'da, bilimsel araştırma istasyonlarında çalışan kadınlara cinsel taciz! Bakanlık soruşturma başlattı

Avustralyalı bilim insanının raporu, Antarktika Bilimsel Araştırma istasyonlarında çalışan kadınların uğradığı cinsel taciz ve ayrımcılığı ortaya çıkardı. Raporda, bu istasyonların duvarlarında cinsel içerikli çizimlerin bulunduğu ve kadınlara cinsel birliktelik teklifleri edildiği bilgileri yer aldı. Avustralya Çevre ve Su Bakanı, durumun kabul edilemez olduğunu belirtip konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Avustralya Antarktika Bölümü (AAD) tarafından görevlendirilen Tazmanya Üniversitesi'nden Doçent Meredith Nash'in raporu, Antarktika'daki bilimsel çalışma istasyonlarında kadınların uğradığı cinsel taciz ve ayrımcılığı ortaya koydu.

DUVARLARDA CİNSEL İÇERİKLİ ÇİZİMLER VAR

Doçent Nash, Avustralya devletinin yönetimi altında olan bu istasyonlarda çalışan 22 kadınla röportaj yaptı, 12 ay boyunca istasyon çalışanlarıyla gayri resmi görüşmeler gerçekleştirdi ve komite toplantılarına katıldı. Elde ettiği sonuçları bu yıl başlarında AAD'ye raporlayan Nash, kadınların Genel Merkez'de 'her gün' cinsiyetçilik örneği yaşandığını vurgulayarak ofislerin duvarlarında cinsel içerikli şakaların ve çizimlerin yer aldığını ifade etti.

Antarktika'da, bilimsel araştırma istasyonlarındaki kadınlara cinsel taciz

CİNSEL BİRLİKTELİK TALEPLERİ VAR

Nash kadınların yaşadığı olayları şöyle tanımladı: "Katılımcılar, kadınların davetsiz fiziksel temas veya jestler, istenmeyen cinsel birliktelik talepleri, cinsel yorumlar, şakalar veya imalar, saldırgan veya cinsellikle ilgili materyallerin gösterilmesi ve cinsiyete dayalı hakaret veya alaylar ve istenmeyen davetler dahil olmak üzere bir dizi tacize maruz kaldıklarını gözlemledi."

"RAPORDA YAZILAN DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ"

Avustralya Çevre ve Su Bakanı Tanya Plibersek, Nash'in raporunun özetini bakanlık sayfasından dün yayınlatarak rapordan kısa bir süre önce haberi olduğunu, insanların hikayelerini okudukça şok olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Bakan Plibersek "Kesinlikle açık konuşayım, hiçbir işyerinde cinsel tacize veya uygunsuz davranışa yer yoktur. Avustralya Antarktika Bölümü bir istisna değildir. Antarktika'daki uzak istasyonlarımız istisna değildir. Bu raporu ne kadar ciddiye aldığımı bilmenizi isterim. Raporda özetlenen davranışlar kabul edilemez ve kabul edilmeyecek. Bölümün yaptığı iş çok önemlidir: ulusal çıkarlarımız, bilim ve çevre için, bu gezegenin geleceği için. Önyargı ve tacizle lekelenip küçültülemeyecek kadar önemlidir" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlık dün yaptıkları ayrı bir açıklamayla bağımsız soruşturma başlattıklarını belirtti. Soruşturmayı yürütecek kişinin özgeçmişini de yayınlayan bakanlık, 12 Aralık'a kadar konuyla ilgili soruşturma sonuçlarını açıklayacaklarını vurguladı.

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Kaynak: DHA

Avustralya, Araştırma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Antarktika'da, bilimsel araştırma istasyonlarında çalışan kadınlara cinsel taciz! Bakanlık soruşturma başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antarktika'da, bilimsel araştırma istasyonlarında çalışan kadınlara cinsel taciz! Bakanlık soruşturma başlattı - Son Dakika
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