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AP Başkanı Sassoli hayatını kaybetti - Son Dakika

AP Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

11.01.2022 11:27
AP Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

İtalya'da bir süredir hastanede tedavi gören Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti.

İtalya'da bir süredir hastanede tedavi gören Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti.

AP Başkanı Sassoli'nin Sözcüsü Roberto Cuillo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Sassoli'nin bugün yerel saatle 01.15'te İtalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Cenazenin tarihi ve yerinin daha sonra bildirileceğini ifade eden Sözcü Cuillo daha önceki açıklamasında, "AP Başkanı David Sassoli, bağışıklık sisteminin işlev bozukluğundan kaynaklanan ciddi bir komplikasyon nedeniyle 26 Aralık'tan beri İtalya'da hastanedeydi. Sonuç olarak tüm resmi faaliyetleri iptal edildi" ifadelerini kullandı.

SASSOLİ KİMDİR?AP'nin sitesinde yer alan bilgilere göre, 30 Mayıs 1956'da İtalya'nın Floransa ketinde doğan Sassoli 7 yıl çalıştığı Roma'da Il Giorno'nun yazı işleri ofisine geçmeden önce küçük gazetelerde ve haber ajanslarında gazeteci olarak çalışmaya başladı. 1992'de TG3'te televizyon haber muhabiri ve muhabir olarak çalışmaya başladı. 1999 yılında TG1'in yazı işleri kadrosuna özel muhabir olarak katıldı. Bundan önce haber programlarında çalıştı. 2007'de TG1'in Direktör Yardımcısı oldu ve 'TG1 Special'ın etraflı programlarından sorumlu oldu.

Küçük yaşlardan itibaren eğitim derneklerinde yer aldığı belirtilen Sassoli, Partito Democratico (PD) 2007'de kurulduğunda, doğru yer olduğunu düşündü. 7 Haziran 2009'da Avrupa Parlamentosu'na merkez İtalya üyesi olarak seçildi. 2009-2014 yasama meclisinde, Avrupa Parlamentosu'ndaki PD delegasyonu başkanıydı. 2014 yılında yeniden Avrupa Parlamentosu üyesi seçildi ve Akdeniz Politikası, bütçe ve binalardan sorumlu Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı seçildi. Ulaştırma ve Turizm Komitesi'nin bir üyesiydi ve Avrupa demiryolu reformu (4'üncü Demiryolu Paketi) ve 'Tek Avrupa Hava Sahası'na liderlik etti. Mayıs 2019'da orta İtalya'da Avrupa Parlamentosu üyesi olarak üçüncü dönemine başladı ve 3 Temmuz'da Avrupa Parlamentosu Başkanı seçildi.


AP Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
AP Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
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Avrupa Parlamentosu, Aralık, İtalya, Medya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

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