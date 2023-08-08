Araç, menfeze çarptıktan sonra evin çatı penceresinden içeri girdi - Son Dakika
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Araç, menfeze çarptıktan sonra evin çatı penceresinden içeri girdi

08.08.2023 15:26

Pennsylvania'da bir araç, menfeze çarptıktan sonra uçarak iki katlı bir evin çatı penceresinden içeri girdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek aracı stabilize etti ve sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis, sürücünün kasten menfeze çarparak aracının çatıya uçmasına sebep olduğunu düşünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Pennsylvania eyaletinde bir araç yol üzerinde bulunan menfeze çarptıktan sonra uçarak iki katlı bir evin çatı penceresinden içeri girdi.

Sürücüsünün kasten hızla menfeze çarptığı otomobil havalanarak iki katlı bir evin çatı penceresinden içeri girdi

Junction İtfaiye Şirketi'ne göre, departman 6 Ağustos'ta Decatur Township'e bir "araç kazası" ihbarı üzerine yönlendirildi.

Departman, ekiplerin olay yerine dakikalar içinde geldiğini ve varışlarında bir aracın bir evin ikinci katına çarptığını ve sürücünün araçtan çıktığını buldu.

"Personel, aracı geçici olarak stabilize etmek için sıradışı düşünmek zorunda kaldı, ta ki kaldırılma zamanı gelene kadar,"

Sürücüsünün kasten hızla menfeze çarptığı otomobil havalanarak iki katlı bir evin çatı penceresinden içeri girdi

Junction İtfaiye olay yerinde yaklaşık üç saat boyunca kaldı ve yaklaşan şiddetli fırtınalar nedeniyle ev sahiplerine evin üstüne branda koymalarında yardımcı oldu.

Araç sürücüsü, EMS ekibi tarafından Geising Lewistown Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, hastaneye kaldırılan sürücünün kasten menfeze çarparak aracının çatıya uçmasına sebep olduğu ihtimali bulunduğunu söyledi.

Olay ile ilgili soruşturma açıldı.

Sürücüsünün kasten hızla menfeze çarptığı otomobil havalanarak iki katlı bir evin çatı penceresinden içeri girdi
Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Dünya Araç, menfeze çarptıktan sonra evin çatı penceresinden içeri girdi - Son Dakika


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