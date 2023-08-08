Araç, menfeze çarptıktan sonra evin çatı penceresinden içeri girdi

Amerika Birleşik Devletleri Pennsylvania eyaletinde bir araç yol üzerinde bulunan menfeze çarptıktan sonra uçarak iki katlı bir evin çatı penceresinden içeri girdi.

Junction İtfaiye Şirketi'ne göre, departman 6 Ağustos'ta Decatur Township'e bir "araç kazası" ihbarı üzerine yönlendirildi.

Departman, ekiplerin olay yerine dakikalar içinde geldiğini ve varışlarında bir aracın bir evin ikinci katına çarptığını ve sürücünün araçtan çıktığını buldu.

"Personel, aracı geçici olarak stabilize etmek için sıradışı düşünmek zorunda kaldı, ta ki kaldırılma zamanı gelene kadar,"

Junction İtfaiye olay yerinde yaklaşık üç saat boyunca kaldı ve yaklaşan şiddetli fırtınalar nedeniyle ev sahiplerine evin üstüne branda koymalarında yardımcı oldu.

Araç sürücüsü, EMS ekibi tarafından Geising Lewistown Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, hastaneye kaldırılan sürücünün kasten menfeze çarparak aracının çatıya uçmasına sebep olduğu ihtimali bulunduğunu söyledi.

Olay ile ilgili soruşturma açıldı.