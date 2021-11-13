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Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı - Son Dakika

Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı

13.11.2021 09:35
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı

İngiltere'de UBER'e binen bir kadın, trafikte durdukları esnada araç şoförünün mastürbasyon yaptığını ileri sürdü. Kadının şikayetiyle harekete geçen polis ekipleri, olayın aslını araştırıyor. UBER'den de olaya ilişkin çok net kınama geldi.

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kadın, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde UBER'e bindi. Kadın ve araç şoförü trafikte ilerlediği sırada trafik sıkıştı ve durma noktasına geldi. Kadının iddiasına göre ön taraftan bir sürtünme sesi geldi ve araç şoförü kendisini tatmin etmeye başladı.

POLİSLER KADINA İNANMADI

Sürücüye "Mastürbasyon mu yapıyorsun" diye soran kadın, cevap alamayınca hızla araçtan indi ve en yakın polisin yanına gitti. Ancak polisler, kadın olayı ilk anlattığında şüpheyle yaklaştı ve kadının anlattıklarına inanmadı. Daha sonra kadının yaşananlarda ısrar etmesi üzerine kadını polis arabasına alan ekipler, yaşanılanları dinledi.

"ARABA SALLANDI VE SÜRTÜNME SESİ GELDİ"

Başına gelenler hakkında konuşan kadın, "Şoförle konuşmak istedim ancak çok huysuzdu. Bana bakmıyordu bile. Trafikte durduğumuz sırada da araba sallanmaya başladı ve sürtünme sesleri geldi. Ona "Mastürbasyon mu" yapıyorsun diye sordum ama sustu. Olayın ardından hemen kocamı aradım ve yaşananlardan emin olduğumu söyledim" ifadelerini kullandı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kadının karakola giderek ifade vermesinin ardından UBER sürücüsünün kimliğini belirlemek adına çalışma başlatıldı. Manchester Polis Teşkilatı Sözcüsü, yaşananları takip ettiklerini ve meydana gelen durum nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade etti.

UBER'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanılanlara UBER de sessiz kalmadı. UBER'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu tür olaylara tavrımız net, üzerimize düşeceğiz yapacağız" denildi. Ayrıca kadından da özür dilendi.

Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı

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Son Dakika Dünya Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı - Son Dakika Dünya


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