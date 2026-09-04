Arakçi, ABD'ye karşılık için Ürdünlü mevkidaşına ne kadar beklemeliydik diye sordu - Son Dakika
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Arakçi, ABD'ye karşılık için Ürdünlü mevkidaşına ne kadar beklemeliydik diye sordu

Arakçi, ABD\'ye karşılık için Ürdünlü mevkidaşına ne kadar beklemeliydik diye sordu
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdünlü mevkidaşının İran'ın saldırılarını 'misilleme sayılamayacak kadar hızlı' bulmasına tepki gösterdi. Arakçi, ABD saldırılarında Arap hava sahasının kullanıldığını hatırlatarak, İran'ın ne kadar beklemesi gerektiğini sordu.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, İran'ın ABD saldırılarının ardından Arap ülkelerine yönelik saldırılarının "misilleme sayılamayacak kadar hızlı" olduğu yönündeki sözlerine yanıt verdi. Arakçi, "Ürdün Dışişleri Bakanı, İran'ın ne Arap ülkelerinin ne de İran'ın egemenliğine saygı gösteren bir saldırgana karşılık vermeden önce ne kadar beklemesi gerektiğini düşünüyor?" diye sordu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin İran'ın Ürdün ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ürdün Dışişleri Bakanı, İran'ın ne Arap ülkelerinin ne de İran'ın egemenliğine saygı gösteren bir saldırgana karşılık vermeden önce ne kadar beklemesi gerektiğini düşünüyor? Peki, masum İranlıların ölümüne yol açan ilk Amerikan saldırılarında Arap hava sahasının, topraklarının ve karasularının kullanıldığından gerçekten habersiz mi?" ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın ABD saldırılarının ardından Arap ülkelerine yönelik saldırılarının "misilleme sayılamayacak kadar hızlı" olduğunu söylemiş, "Saldırının bir tepki olmasının, bunun bir saldırı olduğu gerçeğini değiştirmediği"ni kaydetmişti.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arakçi, ABD'ye karşılık için Ürdünlü mevkidaşına ne kadar beklemeliydik diye sordu - Son Dakika

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