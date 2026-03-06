Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek

Arakçi\'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek
06.03.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden anne ve oğulun cenaze görüntüsünü paylaşıp, "Silahlı kuvvetlerimiz her İranlı anne, baba ve çocuğun intikamını alacak" dedi. Saldırılarda yaşamını yitiren Zehra Beheshti ve oğlu Muhammed Mehdi Selimi'nin tabutlarının fotoğrafını paylaşan Arakçi, intikam vurgusu yaptı. Arakçi, "Cesur silahlı kuvvetlerimiz, düşman güçler tarafından hedef alınan her İranlı anne, baba ve çocuğun intikamını alacaktır' ifadelerini kullandı."

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden anne ve oğulun cenaze görüntüsünü paylaşarak sert bir açıklama yaptı. Arakçi, "Silahlı kuvvetlerimiz her İranlı anne, baba ve çocuğun intikamını alacaktır" dedi.

Bölgede tırmanan gerilim ve karşılıklı saldırılar devam ederken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabı üzerinden duygusal ve bir o kadar da sert bir mesaj yayımladı. Saldırılarda yaşamını yitiren Zehra Beheshti ve küçük oğlu Muhammed Mehdi Selimi'nin yan yana duran, İran bayrağına sarılı tabutlarının fotoğrafını paylaşan Arakçi, "intikam" vurgusu yaptı.

"ANNE VE OĞUL ÖBÜR DÜNYADA KAVUŞTU"

Bakan Arakçi, paylaşımında hayatını kaybeden annenin fedakarlığına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu anne çocuğunu asla terk etmedi… Oğlunu bu dünyaya getirdi ve şimdi de öbür dünyada ona kavuştu."

HEDEF ALINAN HER İRANLI ANNE BABANIN İNTİKAMI ALINACAK

Mesajının devamında askeri bir karşılık verileceğinin sinyalini veren Arakçi, "Cesur ve güçlü silahlı kuvvetlerimiz, düşman güçler tarafından hedef alınan her İranlı anne, baba ve çocuğun intikamını alacaktır" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek - Son Dakika

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:35:14. #7.12#
SON DAKİKA: Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.