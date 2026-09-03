Araştırma: Erken bebeklikte az şeker tüketimi 70 yıl sonrasında bile kanser riskini düşürüyor - Son Dakika
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Araştırma: Erken bebeklikte az şeker tüketimi 70 yıl sonrasında bile kanser riskini düşürüyor

Araştırma: Erken bebeklikte az şeker tüketimi 70 yıl sonrasında bile kanser riskini düşürüyor
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İngiltere'de yaklaşık 65 bin kişiyle yapılan araştırma, anne karnından 2 yaşına kadar düşük şekerle beslenmenin yetişkinlikte karaciğer ve meme kanseri dahil beş kanser türü riskini azalttığını gösterdi.

İNGİLTERE'de yaklaşık 65 bin kişinin verileriyle yapılan yeni bir araştırma, anne karnından 2 yaşına kadar olan süreçte şekerden tüketmemenin, 70 yıl sonra bile kanser riskini azalttığını ve hücresel yaşlanmayı yavaşlattığını gösterdi.

Bilim insanları, İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere'de uygulanan şeker kısıtlaması verilerinden yola çıkarak bebeklik dönemindeki beslenmenin yetişkinlik sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerini inceledi. Çalışma kapsamında, UK Biobank veri tabanında yer alan ve 1951-1956 yılları arasında doğan yaklaşık 65 bin kişinin sağlık kayıtları analiz edildi. Şeker karnesi uygulamasının 1953'te kalkması ve tüketimin aniden iki katına çıkması, araştırmacılar için doğal bir karşılaştırma zemini oluşturdu. Analiz sonuçları, yaşamının ilk iki yılını şeker kısıtlamasıyla geçiren kişilerin yetişkinlikte beş ayrı kanser türüne yakalanma riskinin kayda değer oranda düştüğünü ortaya koydu.

'KARACİĞER VE MEME KANSERİ VAKALARINDA DÜŞÜŞ'

Araştırma sonuçlarına göre, bebeklik ve erken çocukluk evresini düşük şekerle geçirenlerin karaciğer kanserine yakalanma oranı yüzde 69, meme kanseri riski ise yüzde 36 azalıyor. Veriler; prostat, rektum ve akciğer kanserlerinde de benzer bir gerileme yaşandığını kaydediyor.

'BİYOLOJİK YAŞA 2 YILLIK KAZANÇ'

Araştırmada, bebeklik döneminde daha az şeker tüketen kişilerin telomer uzunluklarının daha fazla olduğu görüldü. Biyolojik yaşın en önemli göstergelerinden kabul edilen telomerlerdeki bu farkın, hücresel düzeyde yaklaşık 2 yıl daha yavaş yaşlanmaya karşılık geldiği belirtildi.

'İLK YILLARDAKİ BESLENME ALIŞKANLIĞI 50 YIL SÜRÜYOR'

Beslenme alışkanlıklarının uzun vadeli kalıcılığına dikkat çeken araştırmacılar, bebeklik döneminde şekerden uzak duran kişilerin 50'li yaşlarında dahi belirgin şekilde daha az şeker tükettiğini ve dengeli beslenme eğilimini koruduğunu bildirdi.

Araştırma ekibi, bu bulguların erken çocuklukta şekerin tamamen yasaklanması şeklinde yorumlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Buna karşın, organların geliştiği ve metabolizmanın şekillendiği ilk iki yılda şeker alımını kısıtlamanın hayati bir rol oynadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Araştırma: Erken bebeklikte az şeker tüketimi 70 yıl sonrasında bile kanser riskini düşürüyor - Son Dakika

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