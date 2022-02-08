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Araştırma: Uzmanlar çocukların enerji içeceği tüketimi konusunda uyarıyor - Son Dakika
BBC

Araştırma: Uzmanlar çocukların enerji içeceği tüketimi konusunda uyarıyor

08.02.2022 09:55
Araştırma: Uzmanlar çocukların enerji içeceği tüketimi konusunda uyarıyor

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, çoğunluğu ergen gençler olmak üzere çocukların üçte birinin, haftada en az bir enerji içeceği tüketiyor.

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, çoğunluğu ergen gençler olmak üzere çocukların üçte birinin, haftada en az bir enerji içeceği tüketiyor.

Araştırma, bazı çocukların ise enerji içeceklerini neredeyse günlük tükettiğini gösteriyor.

BMJ Open dergisinde araştırmada uzmanlar çok fazla enerji içeceği tüketen çocuklarda baş ağrısı ve uyku problemleri olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan çocukların yüksek enerji içeceği tüketimlerinin, eğitim hayatlarında başarısız olmalarıyla da ilişkilendiriliyor.

Yüksek kafein, şeker ve daha başka uyarıcılar da içeren enerji içeceklerin, İngiltere'de faaliyet gösteren pek çok markette 16 yaşından küçüklere satışı yasak.

250 mililitrelik bir enerji içeceği, neredeyse duble espresso kadar kafein içeriyor.

İngiliz hükümeti halihazırda tavsiye ve uyarı etiketlerinin bazıları için caydırıcı olmadığı gerekçesiyle yakın zaman içerisinde çocuklara enerji içeceği satışını yasaklayacağını duyurmuştu.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı tarafından yaptırılan en son çalışma, Birleşik Krallık'taki binlerce çocuğun yanı sıra ABD ve Kanada da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından gençlerin enerji içeceği tüketimine ilişkin verileri analiz etti. Araştırmada Türkiye'ye ait veri yer almadı.

Araştırmada önce çıkan sonuçlardan bazıları şöyle:

Bu araştırmayı yürüten York Üniversitesi'nden Claire Khouja, "Araştırmamız, bu içeceklerin düzenli tüketimi ile çocukların genel sağlığı üzerindeki zararlı etkileri arasındaki bağlantılara dair tutarlı kanıtlar ortaya çıkardı" dedi.

Khouja, bulguların çocuklara enerji içeceklerinin satışını yasaklayan hükümet politikalarına destek sunduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Araştırmamıza göre enerji içeceklerinin içeriği hakkında daha fazla bilgi sahibi olan çocuklar, bu içecekleri daha az tüketiyor. Bu yüzden eğitim kampanyaları ve ambalajlardaki bilgilendirici uyarıların tüketimi azaltabileceği sonucu ortaya çıkıyor."

Geçtiğimiz yıl British Medical Journal (BMJ) dergisinde yayımlanan bir makaleyi kaleme alan tıp uzmanları, çok fazla enerji içeceği içen bir gençte kalp yetmezliği sorunu ortaya çıkmasını işaret ederek bu içeceklerin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

21 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, iki yıl boyunca her gün 500 ml enerji içeceği içmesinin ardından 58 gün hastanede yatmıştı.

Enerji içecekleri ve içerikleri, dünya çapındaki düzenleyici otoriteler tarafından güvenli kabul ediliyor.

İngiliz Meşrubat Derneği (BSDA) Başkanı Gavin Partington, üyelerinin 16 yaş altı için enerji içecekleri pazarlamadığı ve tanıtmadığı gibi bu yaş gruplarını örneklemediğini de ifade etti.

Partington, "Ayrıca, enerji içeceklerinde 'çocuklar için önerilmez' yazan bir uyarı notu var. Enerji içeceklerinin sorumlu satışını desteklemeye kararlıyız" dedi.

Hangi içecekte ne kadar kafein var?

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Araştırma, England, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Araştırma: Uzmanlar çocukların enerji içeceği tüketimi konusunda uyarıyor - Son Dakika Dünya

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