Ardern'den BM eleştirisi: Ahlaki olarak iflas etmiş bir konumda - Son Dakika
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Ardern'den BM eleştirisi: Ahlaki olarak iflas etmiş bir konumda

07.07.2022 10:43
Ardern'den BM eleştirisi: Ahlaki olarak iflas etmiş bir konumda

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Birleşmiş Milletler'in (BM) Rusya-Ukrayna savaşında başarısız olduğunu ifade ederek, "Ahlaki olarak iflas etmiş bir konumda" dedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Birleşmiş Milletler'in (BM) Rusya- Ukrayna savaşında başarısız olduğunu ifade ederek, "Ahlaki olarak iflas etmiş bir konumda" dedi.

Başbakan Ardern, Sydney kentinde Lowy Enstitüsü'nde düzenlenen programda konuştu. Ardern, "Bir ulus kurallara dayalı düzene, insan haklarına, BM tarafından tanımlanan yasalara saygılı bir komşu olmaya, büyüklük, zenginlik veya gücü ne olursa olsun egemenlik haklarına ve ortak sorumluluk duygusuna değer veriyorsa, çıkarlarını buna göre takip edecektir. Ancak çok taraflı kurumlar kusurludur ve bizi başarısızlığa uğratacaklar, başarısız olacaklar. İşlev bozukluğu ya da daha kötü, ahlaki başarısızlıklarla karşılaştığımız için küresel zorluklara yanıt veremez durumda kalamayız" dedi.Söz konusu 'yanıt verememe' durumuna en iyi örneğin BM'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki tutumu olabileceğini söyleyen Ardern, "Son zamanlarda bunun en iyi örneği, Rusya'nın Güvenlik Konseyi'nde aldığı pozisyon nedeniyle BM'nin Ukrayna'daki savaşa gerektiği gibi yanıt vermemesidir. Yasadışı bir savaşın ardından ahlaki olarak iflas etmiş bir konumda" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ardern'den BM eleştirisi: Ahlaki olarak iflas etmiş bir konumda - Son Dakika

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