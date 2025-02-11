Arizona\'da Özel Jet Kazası: 1 Ölü

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ABD'nin Arizona eyaletinde kontrolünü kaybeden bir özel jet pistten çıkarak başka bir jetle çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Arizona eyaletinde kontrolünü kaybederek pistten çıkan özel jetin havalimanında bulunan başka bir jetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası havalimanındaki tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.