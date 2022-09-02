Arjantin Başkan Yardımcısı Kirchner, suikast girişiminden kıl payı kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Arjantin Başkan Yardımcısı Kirchner, suikast girişiminden kıl payı kurtuldu

02.09.2022 12:23
Arjantin Başkan Yardımcısı Kirchner, suikast girişiminden kıl payı kurtuldu

Arjantin Başkan Yardımcısı Christina Fernandez de Kirchner'e dün akşam üstü konutunun girişindeki vatandaşları selamlarken suikast girişiminde bulunuldu.

Arjantin Başkan Yardımcısı Christina Fernandez de Kirchner'e dün akşam üstü konutunun girişindeki vatandaşları selamlarken suikast girişiminde bulunuldu. de Kirchner'in yüzünden birkaç santim uzaklıkta bulunan silah, tutukluluk yaptı ve Başkan Yardımcısı ölümden kıl payı kurtuldu.

Yerel basında 35 yaşında Brezilyalı bir erkek olduğu belirtilen silahlı saldırganın, kabalığın arasından ve yakın mesafeden Başkan Yardımcısı'nın yüzüne silahı doğrultarak ateşlemeye çalıştığı ancak silahının tutukluluk yaptığı ifade edildi. Başkan Yardımcı'nın yüzünden birkaç santim uzaklıkta bulunan silahta beş kurşun olduğu vurgulandı. Polis silahlı saldırganın olay yerinde gözaltına alındığını açıkladı.

'SALDIRI, SUİKAST GİRİŞİMİDİR'Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez gece geç saatlerde açıklama yaparak Başkan Yardımcısı Kirchner'ın hayatta olduğunu çünkü silahın tutukluk yaptığını ifade etti. Devlet Başkanı Fernandez, Cuma gününü Başkan Yardımcısı'na destek vermek için tatil ilan ettiğini açıkladı. Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, silahlı saldırı girişimini 'suikast girişimi' olarak nitelendirdi.YOLSUZLUKLA SUÇLANIYORBaşkan Yardımcısı de Kirchner, devlet başkanlığı yaptığı 2007-2015 yılları arasında Patagonya'da hileli bir şekilde bayındırlık ihaleleri yapmak ve devleti dolandırmakla suçlanarak hakkında dava açılmıştı. Yolsuzluk iddiaları sebebiyle hem protesto edenler hem de destek verenler konutunun önünde toplanmaya başlamıştı.

YORUMLAR
500
Arjantin'i karıştıran olay! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na silahlı saldırı girişiminde bulunuldu Arjantin'i karıştıran olay! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na silahlı saldırı girişiminde bulunuldu Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez: 'Toplumsal huzur bozuldu' Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez: 'Toplumsal huzur bozuldu' Alkollü sürücünün polisi ısıran köpeğine el konuldu Alkollü sürücünün polisi ısıran köpeğine el konuldu
Kaynak: DHA

Arjantin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arjantin Başkan Yardımcısı Kirchner, suikast girişiminden kıl payı kurtuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:26 Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:19:48. #1.12#
SON DAKİKA: Arjantin Başkan Yardımcısı Kirchner, suikast girişiminden kıl payı kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement