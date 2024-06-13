Arjantin'de Ekonomik Reform Paketi Onaylandı, Şiddetli Çatışmalara Yol Açtı

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(ANKARA) - Arjantin Senatosu çarşamba günü Başkan Javier Milei'nin tartışmalı ekonomik reform paketini onayladı. Reform paketinin onaylanması Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te şiddetli çatışmalara neden oldu.

Buenos Aires'te Senatonun, emekli maaşları ve sosyal yardımlarda kesinti gibi tedbirler içeren ekonomi reformları paketini onaylamasının ardından başlayan geniş çaplı protestolar kısa süre sonra protestocularla polis arasında şiddetli çatışmalara dönüştü.

Reform paketinde yer alan önlemlerin milyonları mağdur edeceğini söyleyen protestocular, Kongre Binası önünde toplandı. Arjantin medyasına göre polis barikatlarına molotof kokteyli ve taşlar fırlatan protestocular iki adet otomobili de ateşe verdi. Protestocular, reform paketinde yer alan tedbirlerin eşitsizliği derinleştirip, refah seviyesini düşüreceğini savunuyor.

Arjantin medyası güvenlik güçlerinin şu ana kadar 33 kişiyi gözaltına aldığını aktardı. Devam eden çatışmalarda çok sayıda Arjantinlinin yaralandığı söyleniyor.

Protestocuları kınayan hükümet yetkilileri, protestoların ağır hukuki sonuçları olacağını ve 'sorumlu taraflardan hesap sorulacağını' söylerek gözdağı verdi.

Javier Milei'nin reform paketi, geleneksel ekonomi politikasından belirgin bir sapma gösteriyor. Aşırı sağcı ekonomi politikalarıyla seçildiği günden bu yana sıkça gündeme gelen Milei daha önce de ülkedeki ekonomik krize karşı 'şok tedbirler' olarak adlandırdığı bir dizi adım atmıştı. Bu adımlar da kamu harcamalarında kısıtlama, emekli maaşlarında kesinti, memurların işten çıkarılması gibi uygulamalar içeriyordu.

Yeni reform paketi ise, ekonomik OHAL ilan etme, sosyal yardımları azaltma ve emekli maaşlarına kesinti uygulama, işçi haklarını işveren lehine regüle etme, şirketler üzerindeki denetim ve yükümlülüklerini azaltma, sosyal güvenlik kanununda emeklilik yaşına yönelik değişiklikler yapma, vergi politikasını değiştirme, kamu sektörünü daraltarak yeniden inşa etme noktalarını içeriyor.