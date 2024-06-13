Arjantin'de reform protestolarında çatışma çıktı

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Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Kongre’nin önünde toplanan, ülkenin sağcı başkanı Javier Milei’nin önerdiği reformları protesto edenler ile polis arasında çatışma yaşandı.

Eylemciler molotof kokteyli ve taş atarken polis gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Yerel basın yaşananları “bir savaş alanına benzetirken” bazı kişilerin yaralandığı kaydedildi.

Milyonlarca kişiyi etkilemesi beklenen reform paketi ekonomik bir acil durum ilan edilmesini, emekli maaşlarının azaltılmasını ve işçi haklarının kesilmesini öngörüyor.

Bu teklife solcu partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri tarafından karşı çıkılıyor.

Çatışmalar, protestocuların Kongre’ye doğru ilerlemesiyle başladı; beş muhalif milletvekilinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Eylemciler arasında olan 55 yaşındaki avukat Fabio Nunez, AFP haber ajansına, “Bizi 100 yıl geriye götürecek bir yasayı tartıştığımıza inanamıyorum” dedi.

Milei'in ofisinden yapılan açıklamada ise “darbe gerçekleştirmeye çalışan teröristleri bastıran güvenlik güçlerine” teşekkür edildi.

Yasa tasarısı Senato’da tartışılmaya devam edecek.

Nisan ayında parlamentonun alt kanadı tarafından yasa tasarısına onay verilmişti.

Milei geçen yıl göreve geldiğinde kamu harcamalarını keseceğini aktarmıştı.