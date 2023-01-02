Arjantin'den ABD'ye gönderilmek için teslim edilen kutunun içinden çocuk kafası çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Arjantin'den ABD'ye gönderilmek için teslim edilen kutunun içinden çocuk kafası çıktı

02.01.2023 13:55
Arjantin'den ABD'ye gönderilmek için teslim edilen kutunun içinden çocuk kafası çıktı

Arjantin'den ABD'ye gönderilmek üzere teslim edilen bir kutu, gümrükte görevlilerin dikkatini çekti. Kutuyu açan gümrük yetkilileir, 9-12 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğa ait kafa ve Örümcek Adam maskesi buldu.

Arjantin'de kan donduran bir olay meydana geldi. ABD'ye gönderilen bir kutu, gümrükte nakliye sırasında görevlilerin dikkatine takıldı.

ÇOCUK KAFASI VE MASKE ÇIKTI

Kutuyu açan görevliler, uzun süre ölmüş olan, 9 ila 12 yaşları arasında olduğu düşünülen bir çocuğun gazlı beze sarılmış kafasını gördü. Büyük bir şok yaşayan yetkililer korkunç olay karşısında şaşkına döndü. Kutunun içinde ayrıca bir de Örümcek Adam maskesi bulundu.

Gümrükte kan donduran olay! ABD'ye gönderilen kutunun içinden çocuk kafası çıktı

ABD'Lİ KADIN ÜNLÜNÜN ADRESİ VERİLMİŞ

Kutunun, realite şovlarına katıldığı bilinen Amerikalı bir kadın ünlünün adresine gönderilmek istendiği öğrenildi. Kutuyu gönderenin ise sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Arjantin'deki yetkililer şimdi kutunun gönderilmesini ABD'li kadın tarafından talep edildiğini mi yoksa kutunun bilgisi dışında mı gönderildiğini araştırıyor.

YORUMLAR
500
Alkollü sürücü dükkana daldı, 2 kişi ölümden döndü Alkollü sürücü dükkana daldı, 2 kişi ölümden döndü Alkollü sürücü dükkana daldı, 2 kişi ölümden döndü Alkollü sürücü dükkana daldı, 2 kişi ölümden döndü

Arjantin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arjantin'den ABD'ye gönderilmek için teslim edilen kutunun içinden çocuk kafası çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:31 Sivasspor, Galatasaray maçında büyük tartışma yaratan gol iptalinin "kural hatası" olduğu iddiasıyla maçın tekrar edilmesi için TFF'ye başvurdu
14:24 Selahattin Demirtaş'tan seçim startını cezaevinden verdi: Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var
14:19 Beşiktaşlı Montero'nun yeni doğan bebeği yaşam savaşı veriyor! Siyah beyazlı kulüp oyuncusuna destek mesajı verdi
13:52 Arjantin'den ABD'ye gönderilmek için teslim edilen kutunun içinden çocuk kafası çıktı
13:46 DP'li Cemal Enginyurt'tan Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olay iddia: Bu görev kiralık katillere verilmiş, katillerin arkasındakiler bulunmalı
13:44 Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia'dan yersiz şaka: Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim
13:41 Seren Serengil, 5 köpeğinin aylık masrafının 30 bin TL'yi bulduğunu söyleyerek sitem etti: Ücretler aynı ama niye hakları insanlarla aynı değil?
13:06 Satışa çıkardığı aracına kapora ödeyen şahsa ruhsat bilgilerini verince dünyası başına yıkıldı! Geri almak için 304 bin lira ödedi
13:06 Müge Anlı, taciz şüphelisi şahsın bacaklarına baktığını söyleyerek sert çıktı: Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!
10:00 2022 yılının zam şampiyonu, fiyatı 1 yıl içinde yüzde 314 artan kuru soğan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2023 15:03:23. #1.13#
SON DAKİKA: Arjantin'den ABD'ye gönderilmek için teslim edilen kutunun içinden çocuk kafası çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement