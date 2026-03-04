Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı - Son Dakika
Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı

Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
04.03.2026 10:27
Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Trump'ın Hamaney ve Maduro'yu ''sihirbazlık'' yaparak ortadan kaldırdığını konu alan bir yapa zeka videosu paylaşan Milei, videonun sonunda ise bu hareketleri alkışlarken görülüyor.

ABD- İsrail ile İran arasında savaşın sürdüğü bir dönemde Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin sosyal medyada paylaştığı video uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Milei, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ali Hamaney ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu "sihirbazlık" yaparak ortadan kaldırdığı kurgusunu içeren yapay zekâ üretimi bir videoyu hesabından paylaştı.

TRUMP'A ALKIŞ TUTUYOR

Videoda Trump'ın sahne performansı tarzında bir gösteri yaptığı, ardından Hamaney ve Maduro'yu sihirbazlık numarasıyla yok ettiği şeklinde kurgusal sahnelerin yer aldığı görüldü. Paylaşımın sonunda ise Milei'nin söz konusu hareketleri alkışladığı görüntüler dikkat çekti.

Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan video büyük tartışma yaratırken, bazı çevreler bir devlet başkanının böyle bir içerik paylaşmasının diplomatik açıdan sorunlu olduğunu savundu.

ABD VE İSRAİL'E YAKINLIĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, göreve geldiğinden bu yana dış politikada ABD ve İsrail'e yakın bir çizgi izliyor ve İran'a karşı sert açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Arjantin, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı - Son Dakika
