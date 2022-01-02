Arkeologlar, mezarlıkta servet değerinde yüzük buldu

Arkeoloji alanındaki bilim insanları, dünyanın çeşitli yerlerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Polonya'nın Pomeranya bölgesindeki Ostrowite köyünde gerçekleştirilen kazıdan çıkanlar, heyecan yarattı.

MEZARLIĞI KAZMAYA BAŞLADILAR

Arkeologlar, uzun süren çalışmalarının ardından mezarlık olduğu tahmin edilen bölgeyi kazmaya başladı. Kazmaları ilk başta yoğun çamur nedeniyle zorlanan arkeologlar, daha sonra kemiklere ulaştı.

KEMİKLERİN ETRAFINDAKİLER HEYECAN YARATTI

Araştırmacılar, kemiklerin etrafında gördükleri değerli eşyalar nedeniyle büyük sevinç yaşadı. İlk belirlemelere göre mezardan servet değerinde 2 kehribar yüzük, bronz kase parçası ve demir bıçak buldu.

DÖNEMİN ÜNLÜ SİMALARINDAN BİRİ

Arkeologlar, mezardaki kişi hakkında yaptıkları ilk çıkarımlarda, kehribar yüzükler nedeniyle ölen kişinin zengin biri olduğuna işaret etti. Ayrıca gömülme ritüellerinin de dönemin şartlarına uyduğu belirtildi. Bölgedeki araştırmanın daha büyük verilere ışık tutması bekleniyor.