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Aşı karşıtlarını duymuştuk ama aşı bağımlısıyla ilk kez karşılaştık! Hindistan'da ortaya çıktı! - Son Dakika

Aşı karşıtlarını duymuştuk ama aşı bağımlısıyla ilk kez karşılaştık! Hindistan'da ortaya çıktı!

07.01.2022 16:11
Aşı karşıtlarını duymuştuk ama aşı bağımlısıyla ilk kez karşılaştık! Hindistan'da ortaya çıktı!

Hindistan'da Brahmadeo Mandal isimli 84 yaşındaki adam, farklı kimlik kartları ve telefon numaraları kullanarak 11 kez koronavirüs aşısı olmayı başardı. Mandal, 12'inci aşıyı olmak isterken yakalandı. Aşılar sayesinde soğuk algınlığı yaşamadığını, kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Mandal kronik sırt ağrılarının da geçtiğini belirtti.

Hindistan'da Brahmadeo Mandal isimli 84 yaşındaki adam, akrabalarının telefon numaralarını ve kimliklerini aldı. Farklı aşı merkezlerine giderek devletin izleme sistemini atlatarak 11 koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdı. 84 yaşındaki emekli bir postane çalışanı Brahmadeo Mandal, her seferinde 'daha iyi hissettiğini' aktardı. Ancak yaşlı adam 12'nci dozu yaptırmaya gittiği sırada yakayı ele verdi. Hakkında soruşturma başlatıldı.

Aşı karşıtlarını duymuştuk ama aşı bağımlısıyla ilk kez karşılaştık! Hindistan'da ortaya çıktı!

AŞI HER DERDİNE DEVA OLMUŞ

Aşıdan en iyi şekilde yararlanmak istediğini aktaran yaşlı adam "Hükümet harika bir şey yaptı. Ben aşıdan çok faydalandım. Bu yüzden tekrar tekrar alıyorum" dedi. Aşılar sayesinde soğuk algınlığı yaşamadığını, kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Mandal kronik sırt ağrılarının da geçtiğini belirtti.

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Korona aşısı, Hindistan, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aşı karşıtlarını duymuştuk ama aşı bağımlısıyla ilk kez karşılaştık! Hindistan'da ortaya çıktı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Aşı karşıtlarını duymuştuk ama aşı bağımlısıyla ilk kez karşılaştık! Hindistan'da ortaya çıktı! - Son Dakika
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