Aşı karşıtlarını duymuştuk ama aşı bağımlısıyla ilk kez karşılaştık! Hindistan'da ortaya çıktı!

Hindistan'da Brahmadeo Mandal isimli 84 yaşındaki adam, akrabalarının telefon numaralarını ve kimliklerini aldı. Farklı aşı merkezlerine giderek devletin izleme sistemini atlatarak 11 koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdı. 84 yaşındaki emekli bir postane çalışanı Brahmadeo Mandal, her seferinde 'daha iyi hissettiğini' aktardı. Ancak yaşlı adam 12'nci dozu yaptırmaya gittiği sırada yakayı ele verdi. Hakkında soruşturma başlatıldı.

AŞI HER DERDİNE DEVA OLMUŞ

Aşıdan en iyi şekilde yararlanmak istediğini aktaran yaşlı adam "Hükümet harika bir şey yaptı. Ben aşıdan çok faydalandım. Bu yüzden tekrar tekrar alıyorum" dedi. Aşılar sayesinde soğuk algınlığı yaşamadığını, kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Mandal kronik sırt ağrılarının da geçtiğini belirtti.