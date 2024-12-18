Asimetrik Yüzüyle Dikkat Çeken Köpek Sosyal Medyanın Gözdesi Oldu - Son Dakika
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Asimetrik Yüzüyle Dikkat Çeken Köpek Sosyal Medyanın Gözdesi Oldu

Asimetrik Yüzüyle Dikkat Çeken Köpek Sosyal Medyanın Gözdesi Oldu

New York'ta yaşayan Brodie isimli köpek, asimetrik yüz hatları nedeniyle sosyal medyada Pablo Picasso'nun eserlerine benzetilerek büyük ilgi gördü. Sahibi, Brodie'nin hem görünüşü hem de kişiliği ile özel olduğunu belirtti. Ayrıca Brodie, benzer özelliklere sahip bir başka köpeği de sahiplenerek yeni bir dost edindi.

18.12.2024 15:57  Güncelleme: 15:58
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ABD'de yüzünün asimetrik şekliye dikkat çeken köpek, sosyal medyada Pablo Picasso'nun eserlerine benzetildi.

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Brodie isimli köpek, sosyal medyada asimetrik yüz hatları nedeniyle ilgi gördü. Birçok kullanıcı, köpeğin yüzündeki asimetriyi, Pablo Picasso'nun eserlerine benzeterek, 'Picasso'nun tablosundan fırlamış bir figür' olarak adlandırdı. Brodie'nin sahibi sosyal medyadaki ilgi konusunda yaptığı açıklamada, "Brodie'nin farklı ve benzersiz yüz hatları, onu sevimli kılmakla kalmıyor, aynı zamanda ona olan sevgimizi pekiştiriyor. O, sadece görünüşüyle değil, kişiliğiyle de özel" dedi. Sahibi, Brodie'nin yavruyken annesi tarafından ısırılarak yüzünün şeklinin değiştiğini ifade etti.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören Brodie'nin takipçilerinden biri sahibi ile iletişime geçerek tıpkı Brodie gibi yüz hatları değişik olan bir başka köpek konusunda onları bilgilendirdi. Brodie'nin sahibi Raven isimli köpeği de sahiplendi. Raven hakkında, "Raven kötü muamele görmüş bir aileden geliyordu. Sonunda Brodie ile birbirlerine ısındılar. Şimdi birbirlerinden ayrılamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Asimetrik Yüzüyle Dikkat Çeken Köpek Sosyal Medyanın Gözdesi Oldu - Son Dakika

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