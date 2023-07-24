Aşırı sıcakta bebeğini araçta unutan baba aracın camını kırarak bebeği kurtardı - Son Dakika
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Aşırı sıcakta bebeğini araçta unutan baba aracın camını kırarak bebeği kurtardı

24.07.2023 16:54

Teksas eyaletinde yaşanan olayda bir baba, yanlışlıkla bebeğini 37 derece sıcak araçta kilitli bıraktı. Aracın kapısını açamayan baba, kaldıraçla arabanın ön camını kırarak çocuğunu kurtarmaya çalıştı. Yardıma koşan vatandaşlar ve başka bir sürücü sayesinde bebeğin kurtarılması sağlandı. Polis, anne ve baba araçtan indikten sonra bebeği araç anahtarı ile birlikte araçta unuttuklarını belirtti. Bebeğin durumu iyi olduğu ve ebeveynler hakkında soruşturma açılmayacağı bildirildi. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, araba içindeki sıcaklığın aniden artabileceğini ve bu tür vakalara karşı vatandaşları uyardı.

Son yılların en aşırı sıcakların yaşandığı Amerika Birleşik Devletlerinin Teksas eyaletinde, bir baba yanlışlıkla bebeğini 37 derece sıcak araçta kilitli bıraktı.

Aşır sıcakta bebeğini araçta unutan baba aracın camını kırarak bebeği kurtardı

Aracın kapısını açamayan baba, kaldıraçla arabanın ön camını kırarak çocuğunu kurtarmaya çalıştı.

Babanın çocuğunu kurtarmaya çalıştığını görev çevredeki vatandaşlar babanın yardımına koştu.

Başka bir sürücü çekiçle aracın ön camını kırarak bebeğin kurtarılmasını sağladı.

Aşır sıcakta bebeğini araçta unutan baba aracın camını kırarak bebeği kurtardı

Polis, anne ve baba araçtan indikten sonra bebeği araç anahtarı ile birlikte araçta unuttuklarını söyledi.

Polis, ayrıca bebeğin durumunun iyi olduğu ve ebeveyenleri hakkında herhang ibir soruşturmanın açılmayacağını söyledi.

Bebeğin arabada ne kadar süre kilitli kaldığı bilinmezken Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, araba içindeki sıcaklığın bir anda 20 dereceye kadar artabileceğini belirterek bu tür vakalara karşı vatandaşları uyardı

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Son Dakika Dünya Aşırı sıcakta bebeğini araçta unutan baba aracın camını kırarak bebeği kurtardı - Son Dakika


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