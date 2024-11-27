Avrupa Birliği 2025 Yılı Bütçesini Onayladı

AVURPA Birliği'nin 2025 yılı bütçesi onaylandı.
AVRUPA Konseyi, Avrupa Birliği'nin (AB) 199,4 milyar avro tutarında 2025 yılı bütçesini onayladı. AB Komisyonu, 2025 yılı bütçesinin 199,7 milyar avro olmasını teklif etti. Bütçe, Avrupa'nın stratejik özerkliği ile küresel rolünü güçlendirmeye, yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmaya ayrıca istihdamı artırmaya odaklanacak.
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