Avrupa Birliği Adalet Divanı, Macaristan'a 200 Milyon Euro Ceza Verdi - Son Dakika
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Dünya

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Macaristan'a 200 Milyon Euro Ceza Verdi

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Macaristan'ın sığınma politikasıyla ilgili aldığı karara uymaması ve gerekli tedbirleri almaması nedeniyle 200 milyon Euro tutarında toplu ödeme ve gecikme günü başına 1 milyon Euro tutarında ceza ödemesine hükmetti. Kararda, Macaristan'ın AB politikasına kasıtlı olarak uymadığı ve AB hukukunu ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi. Ayrıca, Macaristan'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesinin, uluslararası koruma için başvuranların kabul edilmesi ve Yasadışı bir şekilde kalan üçüncü ülke vatandaşlarının geri dönüşü gibi konularda AB ülkeleri arasındaki dayanışmayı baltaladığı ifade edildi.

13.06.2024 12:15
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Avrupa Birliği Adalet Divanı, sığınma politikasıyla ilgili aldığı 17 Aralık 2020 tarihli kararına uymaması ve uymak için gerekli tedbirleri almaması nedeniyle 200 milyon Euro tutarında toplu ödeme ve gecikme günü başına 1 milyon Euro tutarında ceza ödemesine hükmetti.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (CJEU) karar açıklamasında "İltica politikası: Macaristan'a, Adalet Divanı'nın kararına uymaması nedeniyle toplu olarak 200 milyon avro ödeme ve gecikme günü başına 1 milyon avro ceza ödemesi kararı verildi" denildi. Açıklamada Macaristan'ın ortak bir AB politikasına 'kasıtlı olarak uymadığı' ve 'AB hukukunu son derece ciddi bir şekilde ihlal' ettiği ifadeleri yer aldı.

DİĞER KOMŞU ÜLKELERDE BASKI OLUŞTURDU

Açıklamada ayrıca "Özellikle, Macaristan'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi, mali sorumluluk da dahil olmak üzere AB hukukuna uygun olarak uluslararası koruma için başvuranların kabul edilmesi, başvurularının incelenmesi ve Yasadışı bir şekilde kalan üçüncü ülke vatandaşlarının geri dönüşü, Üye Devletler arasındaki dayanışma ve sorumluluğun adil paylaşımı ilkesini ciddi şekilde baltalamaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Avrupa Birliği Adalet Divanı, Macaristan'a 200 Milyon Euro Ceza Verdi - Son Dakika

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