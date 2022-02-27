Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yönelik 'SWIFT' adımı - Son Dakika
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Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yönelik 'SWIFT' adımı

27.02.2022 01:31
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yönelik 'SWIFT' adımı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın saldırısını 'barbarca' olarak nitelendirerek, Avrupa Birliği (AB) liderlerine Rusya'nın SWIFT ile bağlantısının kesilmesi için talepte bulunacağını belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın saldırısını 'barbarca' olarak nitelendirerek, Avrupa Birliği (AB) liderlerine Rusya'nın SWIFT ile bağlantısının kesilmesi için talepte bulunacağını belirtti.

Rusya'yı uluslararası finansal sistemden ve ekonomilerimizden izole eden kapsamlı yaptırımlar yürürlüğe koymaya devam edileceğinin altını çizen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Başkan Biden, Başkan Macron, Şansölye Scholz ve Başbakan Draghi'nin yanı sıra Başbakan Trudeau ve Başbakan Johnson ile koordineli olarak, uluslararası tepkimizi önemli ölçüde sıkılaştırmayı düşünüyoruz. Avrupa Birliği ve ortakları, Putin'in savaş makinesini finanse etme yeteneğini sekteye uğratmaya çalışıyor. AB liderlerine şu önlemleri önereceğim; belirli sayıda Rus bankasının SWIFT'den kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, bu bankaların uluslararası finansal sistemden kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerine zarar vermesini sağlayacaktır" dedi.Söz konusu yaptırımla Rus ihracat ve ithalatına dünya çapında sınırlama geleceğini belirten Leyen, "SWIFT, dünyanın en yaygın bankalararası ödeme sistemidir. Bankaların bu sistemden çıkarılması, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya'nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir" diye konuştu.


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Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yönelik 'SWIFT' adımı - Son Dakika


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