Avrupa'da enerji krizi: Rusya Kuzey Akımı'nı kesti, AB ne yapacak? - Son Dakika
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Avrupa'da enerji krizi: Rusya Kuzey Akımı'nı kesti, AB ne yapacak?

20.09.2022 18:26
Avrupa'da enerji krizi: Rusya Kuzey Akımı'nı kesti, AB ne yapacak?

Rusya, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1'i Ağustos ayında kapattı.

Rusya, Avrupa'ya gaz gönderdiği en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1'i Ağustos ayında kapattı.

Kremlin kapatma gerekçesi olarak gaz türbinlerinden birinde yağ sızıntısını gösterdi. Rusya, Batı'nın yaptırımları nedeniyle bakım onarım yapamadığını savunurken, gaz türbinlerini yapan Alman Siemens şirketi, mevcut arızanın gaz akışını kesmeyi gerektirecek bir arıza olmadığını açıkladı.

Tartışmaların odağındaki Kuzey Akımı 1 boru hattı, St. Petersburg yakınlarından başlayan ve Baltık Denizi altından geçerek Almanya'ya ulaşan bu 1200 km'lik boru hattı günde 170 milyon metreküp gaz nakletme kapasitesine sahip.

2011'de tamamlanan hat Temmuz'da yine bakım için 10 günlüğüne kapatılmış, son dönemde ise gönderilen gaz miktarı kapasitenin yüzde 20'sine indirilmişti.

Bu hatta paralel olarak inşa edilen Kuzey Akım 2 hattı ise geçen yıl tamamlanmış fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Almanya bu hattı açmamaya karar vermişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle açıklanan yaptırımlar nedeniyle, Rus gazı iki taraf arasında bir silaha dönüşmüş görünüyor.

Kışa aylarına yaklaşırken Rusya'nın Avrupa'ya verdiği gazı azaltmasıyla, kıta ülkelerinde enerji fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor.

Kıtadaki enerji krizini boyutlarını ve gelecekte neler olabileceğini Enerji uzmanı, TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener ile konuştuk.

Akyener'in yorumlarıyla hazırladığımız ve Avrupa'nun Rusya enerjisine bağımlılığını konu alan videomuzu da bu linkten izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=QIxcVxOrCns

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Kaynak: BBC

Münir Karaloğlu, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'da enerji krizi: Rusya Kuzey Akımı'nı kesti, AB ne yapacak? - Son Dakika

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