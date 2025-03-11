Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi - Son Dakika
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Dünya

Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi

Avrupa, ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkışları ve hava savunma sistemi SAMP/T'nin Ukrayna'da başarısız olması sonrasında gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi. Avrupa Politika Analizi Merkezi Daimi Araştırmacısı Borsari "Türkiye'nin uzun menzilli SİPER sistemi pahalı Batılı sistemlere daha ekonomik bir alternatif olarak ilgi görebilir" dedi.

11.03.2025 07:31
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İtalya ve Fransa'nın hava savunma sistemi SAMP/T Ukrayna'da başarısız olunca gözler Türk füzesi SİPER'e çevrildi. Avrupalı uzmanlar SAMP/T yerine SİPER'i alternatif gösterdi.

UKRAYNA'DA ÇUVALLADILAR

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre Türkiye'nin ısrarlı taleplerine karşın bir türlü satışına onay çıkmayan Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T hava savunma sistemleri Ukrayna'da çuvalladı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, savaşın başlamasının ardından Ukrayna'da konuşlandırılan sistemlerin 'ciddi operasyonel sorunlar' ile karşılaştığını yazdı. SAMP/T'nin Rusya'nın gelişmiş balistik füzelerini engellemede başarısız olduğunu yazan gazete, "SAMP/T'nin düşük performans göstermesi, yüksek yoğunluklu savaşta güvenilirliği konusunda şüpheler oluşturdu" yorumunda bulundu.

GÖZLER SİPER'E ÇEVRİLDİ

SAMP/T'nin Ukrayna'da yaşadığı başarısızlık sonrası gözler Avrupa'da Türk savunma sistemi SİPER'e çevrildi. Daha önce "Türk savunma şirketleri, sessiz bir devrime öncülük ediyor" diyen Avrupa Politika Analizi Merkezi Daimi Araştırmacısı ve NATO2030 bursiyeri Federico Borsari, Avrupa devletlerine şu tavsiyede bulundu: "Avrupa ülkeleri hava savunmalarını yenilemeyi hedeflerken Türkiye'nin uzun menzilli SİPER sistemi, Eurosam SAMP/T veya Patriot gibi pahalı Batılı sistemlere daha ekonomik bir alternatif olarak ilgi görebilir."

Türkiye hem Patriot hem de SAMP/T taleplerinin karşılanmaması üzerine yerli ve milli SİPER Hava Savunma Sistemi'ni geliştirdi. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından ortaklaşa yürütülen bir projenin ürünü olan SİPER-1 başarılı testlerin ardından 2024 yılı sonunda TSK envanterine alındı. Sistem 100 km'nin üzerinde menzili ile savaş uçağı, İHA, helikopter, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlar gibi tehditleri imha edebiliyor. Ayrıca çok daha gelişmiş özelliklere sahip SİPER-2'nin çalışmaları da devam ediyor.

PROJEYE DAHİL ETMEDİLER

ASELSAN, EUROSAM ve Roketsan arasında 5 Ocak 2018 tarihinde, "Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi (LORAMIDS) Tanımlama Çalışması" sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile Türkiye, Fransa ve İtalya'nın ortaklaşa sistem geliştirmesi hedeflendi. Ancak Fransa ve İtalya, Mart 2021'de Türkiye'yi projeye dahil etmeyerek Eurosam-SAMP/T'nin geliştirilmesine ilişkin sözleşmeyi imzaladı.

DRON SALDIRILARINA KARŞI GÖKBERK HAZIR

Yerli ve milli savunma sanayiinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Aselsan tarafından geliştirilen ve Çelik Kubbe sistemi içinde görev yapacak olan Gökberk mobil lazer silah sistemi, FPV dronları başarıyla imha etti. Gökberk, mini/mikro İHA'ları ve EYP gibi tehditleri imha etmeyi sağlayan yakın alan hava savunma silah sistemi olarak öne çıkıyor. Gökberk daha önce döner kanatlı ve sabit kanatlı kamikaze İHA'lara karşı da etkinliği kanıtlamıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bu kez füze yok, lazer var. Savunma sanayisinde ürün ve teknoloji kabiliyetlerimiz gelişiyor, zenginleşiyor. Milli Lazer Silah Sistemi Gökberk, Çelik Kubbe'ye güç katacak" dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de milli mühendisliğin gücüyle, milli hava savunma mimarisi Çelik Kubbe'ye en yüksek teknolojiye sahip sistemleri eklediklerini belirterek, "Gökberk yerli lazer kaynağı ve alt sistemlerle, radar ve elektro-optiklerle hedef tespiti/takibi, doldurma ihtiyacı olmadan, minimum güç, maksimum etkinlikle mini-mikro İHA'ların imhasını sağlıyor. Güç seviyesi artırılabilir modüler platform tasarıma sahip Gökberk'imiz de sahada oyun değiştirmeye hazır" dedi. Gökberk, TÜBİTAK BİLGEM'in de işbirliğiyle yerli olarak geliştirildi.

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Son Dakika Dünya Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi - Son Dakika

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