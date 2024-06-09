Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki Katliamı Kınadı

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Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Gazze'de İsrail'in rehine operasyonu sırasında hayatını kaybeden sivillere yönelik yaptığı açıklamada, "Bu katliam derhal sona ermelidir" dedi.

Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell, yaptığı açıklamada, "Gazze'de sivillere yönelik yeni bir katliam haberi dehşet vericidir. Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu katliam derhal sona ermelidir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın 3 aşamalı planı, kalıcı bir ateşkes ve ölümlerin sona erdirilmesi için ileriye dönük bir yoldur" ifadelerini kullandı.