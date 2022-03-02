Avrupa Komisyonu, Ukraynalı mülteciler için geçici koruma yönergesi teklif etti - Son Dakika
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Avrupa Komisyonu, Ukraynalı mülteciler için geçici koruma yönergesi teklif etti

02.03.2022 12:07
Avrupa Komisyonu, Ukraynalı mülteciler için geçici koruma yönergesi teklif etti

Başkanı Ursula von der Leyen'in olduğu Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'daki savaştan sığınan kişilere oturma izni, istihdam ve sosyal yardıma erişim de dahil olmak üzere 'geçici koruma' sağlayacak yönerge teklif etti.

Başkanı Ursula von der Leyen'in olduğu Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'daki savaştan sığınan kişilere oturma izni, istihdam ve sosyal yardıma erişim de dahil olmak üzere 'geçici koruma' sağlayacak yönerge teklif etti. Yarın AB ülkeleri içişleri bakanları tarafından görüşülecek yönerge, Ukraynalı mültecilere tüm AB ülkelerinde aynı korumayı sağlayacağı ifade edildi.

Avrupa Birliği Komisyonu bugün yaptığı açıklamada "Bugün Komisyon, Ukrayna'daki savaştan sığınan insanlara hızlı ve etkili yardım sunmak için Geçici Koruma Yönergesini etkinleştirmeyi teklif ediyor. Bu öneriyle, savaştan sığınanlara AB'de geçici koruma sağlanacak, yani oturma izni verilecek, eğitim ve iş piyasasına erişimleri sağlanacak" denildi.

AB TARİHİNDE BENZERİ YOKAvrupa Yaşam Tarzını Tanıtmaktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas "Tarihsel olarak eşi görülmemiş bir hareketle Komisyon bugün, Ukrayna'dan sığınanlara AB'de acil koruma sağlamayı teklif ediyor. Sığınan herkese güvenli bir statü ve okullara, tıbbi bakıma ve işe erişim sağlanacak. Aynı zamanda, gerekli güvenlik kontrolleri ile insanların ve evcil hayvanlarının sınırlarda verimli geçişlerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.BİR YIL GEÇERLİ OLACAK VE OTOMATİK OLARAK 1 YIL DAHA UZAYABİLİR

Sınır yönetimi kolaylıklarını da kapsayan yönergede ayrıca, sınır kontrollerinin basitleştirilmesi, giriş koşullarında esneklik, geçici sınır geçiş noktalarında geçişlere izin verilmesi, kurtarma hizmetleri ve insani yardım için kolay geçiş tanınması gibi kolaylıklar yer aldığı ifade edildi. Yönerge yarın AB Adalet ve İçişleri Konseyi'nde görüşülecek ve kabul edilirse 1 yıl süreyle geçerli olacağı, altı ayda bir otomatik yenilerek bir yıl daha uzatılabileceği belirtildi.


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Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, İstihdam, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Avrupa Komisyonu, Ukraynalı mülteciler için geçici koruma yönergesi teklif etti - Son Dakika


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